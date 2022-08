BYD Tang: il SUV elettrico dalla Cina

BYD Tang questo è il nome della nuova proposta SUV ed elettrica proveniente dalla Cina, che ha tutta l’intenzione di fare breccia nel cuore degli europei. Missione difficile nel Vecchio Continente, anche se in Patria il marchio BYD è leader assoluto nella fornitura di veicoli elettrificati, ibridi e full electric. Le prossime terre di conquista sono: Olanda, Svezia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Danimarca, nazioni già molto sensibili a questa tipologia di vetture, e che sicuramente non disdegneranno di dare una possibilità concreta al nuovo mezzo a sette posti proveniente da Oriente. In una seconda fase ci sarà uno spazio anche per la commercializzazione in Italia.

Linea classica

La BYD Tang si presenta con delle linee molto classiche, ma al tempo stesso dinamiche e sportive. Al cospetto di un anteriore massiccio caratterizzato da un’ampia calandra con listelli cromati e logo BYD rinnovato rispetto a quello presente sui modelli in Cina, troviamo poi una fiancata con linea di cintura alta e cerchi in lega da 22”. Al posteriore, invece, abbiamo uno spoiler integrato nel tetto e le luci LED che convergono al centro.

Spazio e sicurezza

A bordo della SUV di BYD c’è tanto spazio e un ottimo livello di sicurezza. La plancia ha un design avanzato, col display centrale dell’infotainment e il quadro strumenti digitale, le cui opzioni si dirigono comodamente dai comandi posti sul volante a due razze. L’intero cockpit è attraversato da file di LED e si possono scegliere 31 combinazioni di colore differenti. La dotazione di sicurezza comprende 25 sistemi di assistenza e 11 tra radar e sensori. Tra questi ci sono la telecamera a 360°, la frenata d’emergenza e l’avviso dell’angolo cieco.

BYD Tang: il motore

Il motore elettrico di questo grande SUV è composto da una batteria denominata Blade Battery al ferro-litio-fosfato e priva di cobalto. Questa soluzione unica ha consentito di avere un sistema efficiente e capace di fornire prestazioni di tutto rispetto. I dati forniti dalla casa confermano che la vettura dispone di un pacco batterie con capacità nominale di 86,4 kWh e di due motori elettrici per un totale di 517 CV di potenza scaricati a terra dalle quattro ruote motrici (nelle modalità di guida più efficienti, però, si attiva solo l’asse anteriore). L’autonomia è di 400 km nel ciclo WLTP, mentre la velocità massima si ferma a 180 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h da 4,6 secondi.