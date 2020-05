BYD Tang EV600: il colosso cinese sbarca in Europa con un nuovo SUV elettrico

L’inedito SUV a zero emissioni verrà commercializzato in Norvegia entro la fine dell’anno.

BYD, colosso cinese del settore automotive, si prepara a sbarcare sul mercato europeo con il lancio in Norvegia del nuovo SUV 100% elettrico denominato Tang EV600. Il costruttore asiatico ha scelto il paese scandinavo per il debutto del suo SUV a zero emissioni a causa delle politiche nazionali messe in campo per lo sviluppo della mobilità elettrica che hanno portato ad una diffusione capillare di vetture ecosostenibili.

La Tang EV600 si presenta come un crossover dalle forme compatte che risulta equipaggiato con un propulsore elettrico che scarica la propria potenza sulla trazione integrale. La vettura può inoltre contare su un pacco di batterie agli ioni di litio che dovrebbe garantire un’autonomia di ben 520 km (omologazione ciclo Nedc).

Per il momento i dati ufficiali diffusi risultano piuttosto scarsi, una delle poche cose certe è che la data di commercializzazione del Tang EV600 è stata fissata entro la fine dell’anno, mentre ulteriori e più dettagliate informazioni verranno diffuse nei prossimi mesi.