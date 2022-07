Nissan Ariya: ecco i prezzi per l’Italia

La Nissan Ariya è arrivata in Italia, adesso è disponibile il listino prezzi e tutto ciò che riguarda allestimenti e dotazioni di questo grande SUV.

Il possente SUV dall’aria regale e un po’ futuristica, completamente elettrico, è arrivato con i suoi listini ufficiali anche in Italia. Nissan Ariya, questo è il nome della nuova creatura del costruttore giapponese, che si presenta ai nastri di partenza con una serie di contenuti molto interessanti. Il mezzo è di livello alto, per questo motivo è stata ponderata da Nissan una strategia commerciale che prevede il suo ingresso nel mercato italiano con un prezzo di partenza di 51.400 euro. La forbice dei costi è allargabile e può arrivare fino alla bellezza di 64.900 euro.

Le versioni italiane

Per il Bel Paese, la Nissan Ariya viene declinata con tre differenti misure di powertrain, a due o quattro ruote motrici, e due differenti le capacità della batteria: 63 kWh 2WD (218 CV, con 403 km di autonomia), 87 kWh 2WD (242 CV e 520 km) e 87 kWh 4WD 4orce (306 CV e 493 km).

Gli allestimenti

La Nissan Ariya può essere scelta in due diversi allestimenti: Advance ed Evolve. Il primo è comprensivo di: cerchi aerodinamici da 19″, gruppi ottici a Led, finiture esterne satinate, vetri posteriori bruniti, portellone motorizzato, interni rivestiti di pvc e tessuto neri, parabrezza riscaldabile, doppio display interno da 12,3″ con infotainment NissanConnect, e-pedal Step, telecamere a 360 gradi, sensori di parcheggio, pacchetto di Adas di Livello 2, carica batterie di bordo da 7,4 kW, climatizzatore automatico bi-zona con bocchette posteriori e pompa di calore, sedili anteriori e volante riscaldabili e regolazione elettrica a sei combinazioni delle poltrone anteriori.

Le seconda, invece, è ancora più ricca ed è provvista di fari Adaptive Led, finiture cromate esterne, rivestimenti interni di ecopelle, indicatori di direzione dinamici, tetto panoramico, impianto audio Bose, head-up display, ProPilot Park, sedili anteriori ventilati, volante regolabile elettricamente e console centrale motorizzata.

Nissan Ariya: colori e optional

La tinta esterna di serie, con effetto perlato, è chiamata Ceramic Grey, mentre è possibile ordinare il Gun Metallic (dal costo di 1.000), il Pearl Black (1.100 euro) e l’Aurora Green Multiflex (1.100 euro). Diverso è il trattamento dei modelli bicolore con tetto nero, divisi tra metallizzati (Warm Silver, Tinted Red o Akatsuki Coooper a 1.200 euro) e perlati (Burgundy, Blu o White a 1.300 euro).

Per quanto riguarda gli optional, questi non sono tanti data la completezza degli allestimenti di serie: sono presenti i cerchi da 20″ (1.000 euro), i sedili foderati di pelle Nappa blu (1.500 euro esclusiva per la Evolve), il caricabatterie di bordo da 22 kW (1.000 euro), gli interni con tessuto grigio (1.000 euro) e i pacchetti che permettono di aggiungere dotazioni al pacchetto Advance.