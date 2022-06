Mercedes-AMG ONE: il debutto a Goodwood

La Mercedes-AMG ONE, la hypercar che deriva direttamente dalla vetture di Formula 1 della Stella, ha debuttato al Goodwood Festival of Speed.

Dopo una lunghissima e travagliata gestazione, la Mercedes-AMG ONE è finalmente arrivata. Questa hypercar ha una parentela stretta con le monoposto di Formula 1 Mercedes che hanno dominato l’era ibrida del Circus dal 2014 al 2021, come ci ricorda anche la livrea che è un chiaro richiamo alle frecce d’argento della massima competizione motoristica a quattro ruote. Questo veicolo tanto atteso ha appena fatto il suo debutto al leggendario Goodwood Festival of Speed ​​correndo su per la sua famosa salita mentre il suo straordinario V6 da 1,6 litri cantava.

Motore derivato dalla F1

Questa hypercar ha infatti un V6 da 1,6 litri e che i basa sull’attuale propulsore, sistema ibrido e trasmissione utilizzati dall’auto Mercedes-AMG di F1. Sviluppa un totale di 1.049 CV, che gli permettono di avere un’accelerazione da 0 a 200 km/h in appena 7 secondi, mentre la velocità massima è di 352 km/h.

Esibizione a Goodwood

Alla celebre rassegna britannica, la Mercedes-AMG ONE non ha cercato la prestazione assoluta, lo show emozionale, invece ha provato a farsi immortalare dagli obiettivi dei fotografi, riuscendoci in pieno. Ad esempio, l’hypercar tedesca si è fermata a metà collina per aprire l’alettone posteriore e sfoggiare l’incredibile aerodinamica attiva della sua carrozzeria. In quel momento il pubblico è rimasto a bocca aperta, mentre la vettura si accovacciava e il resto delle sue parti stava cambiando. Le appendici aerodinamiche anteriori si sono sollevate mentre l’ala dotata di DRS si attivava, in un modo che nessun auto stradale ha mai sperimentato. In versione standard, senza l’apertura delle varie parti aerodinamiche, l’auto ha un’altezza da terra decisamente umana e fa presagire che sia sfruttabile anche in uso quotidiano.

Mercedes-AMG ONE: il primo evento

Il Goodwood Festival of Speed è stata una delle prime esibizioni in cui la Mercedes-AMG ONE si è fatta vedere in azione, suscitando clamore e ammirazione. Sicuramente non mancheranno altre occasioni per scoprire ancora meglio di cosa sia capace quest’auto, diretta discendente delle F1 di Brackley.