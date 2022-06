NIO ES7: crossover elettrica dalla Cina

Arriva dalla Cina la nuova crossover elettrica che si pone tra la ES6 e la ES8. Stiamo parlando della NIO ES7, un nuovo veicolo che promette di essere accattivante e intrigante, capace di conquistare con genuinità anche il difficile palato del cliente occidentale. La sua forza si ritrova soprattutto nella filosofia “Design for AD”, tanto aggressiva quanto ricercata.

NIO ES7: design vincente

Di fronte alla NIO ES7 non si può che restare ammaliati dalla fascia frontale somigliante al muso di un feroce squalo, con con luci diurne a LED a “doppio cruscotto”. Più in basso troviamo appendici aerodinamiche e fari vogliosi di spingersi fuori dai confini della vettura. Il pacchetto di design è rifinito da un rivestimento della carrozzeria in plastica, maniglie delle porte a filo e vetro stratificato per l’isolamento acustico. L’ES7 può contare anche sul tetto spiovente e su delle luci posteriori “air wing” che accentuano la larghezza del corpo vettura.

Abitacolo di lusso

L’abitacolo della NIO ES7 colpisce per essere confortevole e ricercato, di lusso. A esaltare questo ambiente ci ha pensato anche il PanoCinema con occhiali per la realtà aumentata e un proiettore capace di proiettare uno “schermo” da 201 pollici a una distanza di 6 metri. Dietro al volante si trova un quadro strumenti digitale, mentre sulla plancia un sistema di infotainment AMOLED da 12,8 pollici e un display head-up.

L’ES7 ha anche un assistente personale, chiamato NOMI, posizionato sul cruscotto e dotato di “occhi digitali”. Altro elemento di un certo pregio è la console centrale fluttuante, così come le finiture in legno di karuun rattan, un sistema audio surround Dolby Atmos e un sistema di illuminazione ambientale a 256 colori.

Prestazioni da sportiva

Non devono stupire le prestazioni da sportiva di questa vettura, il merito infatti è da riscontrare nel doppio motore che produce una potenza massima combinata di 653 CV e ben 850 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h si registra in appena 3,9 secondi, in modalità Sport+. La potenza viene scaricata a terra dalla trazione integrale. I clienti potranno scegliere fra tre differenti pacchi batteria.

L’unità base da 75 kWh garantisce 485 km di autonomia, mentre la batteria a lungo raggio da 100 kWh aumenta la distanza percorribile con una ricarica a 620 km. Quella maggiore è la ultra-lungo raggio da 150 kWh che arriverebbe, secondo i dati della Casa a 850 km di autonomia.

Tecnologia al comando

La NIO ES7 è un concentrato di tecnologia per fini di sicurezza, infatti la vettura elettrica è provvista di 33 unità di rilevamento tra cui un LiDAR, sette fotocamere ad alta risoluzione da 8 MP, quattro fotocamere fotosensibili da 3 MP, cinque radar a onde millimetriche e 12 sensori a ultrasuoni. Non manca nemmeno la guida autonoma di ultimissima generazione.

NIO ES7: il prezzo

Il prezzo è a partire da ¥ 468.000, che al cambio attuale valgono circa 66.706 euro per i modelli dotati della batteria da 75 kWh, mentre per la batteria più grande da 100 kWh i prezzi partono da da ¥ 526.000 (74.973 euro).