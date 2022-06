Quali sono le 10 auto elettriche con più autonomia in vendita in Italia? In questi ultimi anni l’auto elettrica è entrata prepotentemente sui mercati di quasi tutto il mondo. E ormai sulle strade si iniziano a vedere non poche auto a zero emissioni. Una transizione importantissima, rivoluzionaria, che ancora non tutti accettano a pieno titolo, […]

Quali sono le 10 auto elettriche con più autonomia in vendita in Italia? In questi ultimi anni l’auto elettrica è entrata prepotentemente sui mercati di quasi tutto il mondo. E ormai sulle strade si iniziano a vedere non poche auto a zero emissioni. Una transizione importantissima, rivoluzionaria, che ancora non tutti accettano a pieno titolo, sia per il prezzo di acquisto elevato, per la rete di ricarica abbastanza limitata ma, soprattutto, per l’autonomia disponibile in condizioni di guida reali.

Tuttavia i marchi stanno facendo uno sforzo maggiore per offrire prodotti più capaci in questo senso e la tecnologia delle batterie sta permettendo di aumentare progressivamente l’autonomia, l’attuale veicolo di riferimento è il prototipo presentato quest’anno, ovvero il Mercedes Vision EQXX con i suoi oltre 1.000 chilometri di autonomia. In questo elenco che ora vi proponiamo, abbiamo voluto confrontare gli attuali veicoli elettrici e classificarli in base alla loro autonomia, facendoci un’idea di quale sia, allo stato attuale, la realtà di questo settore. Il prezzo di tutte queste vetture è però piuttosto alto, per cui molti acquirenti sono ancora restii, anche se i dati riflessi in relazione alle immatricolazioni indicano una crescita costante. Detto tutto questo ecco nomi e cognomi delle 10 elettriche con più autonomia sul mercato.

10 – Volkswagen ID.3

La compatta elettrica di Wolfsburg punta a diventare la best seller nel segmento e segnare un’era proprio come ha fatto la Golf. La Volkswagen ID.3 è disponibile in diverse versioni e di queste la 150 kW, con una batteria da 77 kWh, è quella che offre la maggiore autonomia di utilizzo, con un totale di 551 chilometri percorribili, sulla carta, con una sola ricarica. Il powertrain è lo stesso dell’ID.4 e dell’Enyaq, ma il suo peso ridotto fa la differenza. Il prezzo di partenza è di 44.550 euro.

9 – Tesla Model X

Delle due versioni disponibili del SUV californiano a batterie, è la Tesla Model X Long Range ad avere l’onore di entrare in questa classifica in quanto offre 560 chilometri di autonomia, grazie a batterie da 100 kWh. Inoltre, è in grado di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 3,9 secondi e la sua velocità massima è di 250 km/h. Tutto questo ha un prezzo e in questo caso si tratta di 115.970 euro.

8 – BMW i4

La Serie 4 100% elettrica ha visto la luce recentemente, con due versioni disponibili e un’autonomia che può arrivare fino a 589 chilometri. Questi dati corrispondono alla BMW i4 eDrive40, che offre 340 cavalli e 400 Nm, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima di 190 km/h. Il suo prezzo parte da 60.900 euro.

7 – Tesla Model 3

L’auto elettrica più economica di Tesla è una delle più eccezionali sul mercato in termini di autonomia, perché grazie alle sue nuove celle della batteria è in grado di percorrere fino a 602 chilometri con una ricarica. Il prezzo per questa versione Grand Autonomy della Tesla Model 3, con trazione integrale e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi, è di 62.970 euro.

6 – BMW iX

Questo SUV recentemente presentato da BMW sta per essere incoronato in cima alla lista e questo perché le sue batterie da 111,5 kWh (lordi) sono in grado di offrire un’autonomia fino a 607 chilometri. Questa cifra corrisponde alla versione BMW iX xDrive50, che ha 523 cavalli e 765 Nm di coppia massima e può raggiungere i 100 km/h in 4,6 secondi. Il suo prezzo è di 104.000 euro.

5 – Ford Mustang Mach-E

Fa strano ritrovare il nome Mustang in una classifica riservata esclusivamente ai veicoli elettrici… ma il marchio dell’Ovale Blu ha voluto sorprendere tutti con il lancio di questo SUV ecologico. Sotto la sua carrozzeria muscolosa c’è un sistema di propulsione composto da un unico motore elettrico, con una batteria da 99 kWh, 294 CV e un’autonomia di 610 chilometri. Il prezzo di questa versione della Ford Mustang Mach-E è di 60.750 euro.

4 – BMW i7

La nuova generazione della BMW Serie 7 è stata accompagnata da una versione 100% elettrica che è già una delle più capaci sul mercato, poiché la sua batteria da 101,7 kWh le consente di percorrere fino a 625 chilometri senza ricaricare. I suoi due motori elettrici erogano 544 cavalli e le consentono di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 4,7 secondi. Il prezzo di questo veicolo è di 146.000 euro.

3 – Mercedes-Benz EQE

La sorella minore dell’EQS non poteva mancare in questa classifica perché nella sua versione 350+ riesce ad offrire un’autonomia di 648 chilometri, grazie ad una batteria di capacità di 90,6 kWh. Dispone di un unico motore elettrico da 292 CV posizionato sull’asse posteriore, in grado di lanciarla fino a una velocità massima di 210 km/h e tutto questo con un consumo combinato di 16,1 kWh/100 km. Il prezzo della Mercedes EQE è di 93.000 euro.

2 – Tesla Model S

La berlina elettrica di palo Alto ha mantenuto il titolo di veicolo elettrico con la maggiore autonomia, fino all’arrivo della Mercedes EQS. Si tratta della Tesla Model S, riferimento nel segmento che, dopo l’aggiornamento ricevuto, ha aggiunto alla sua gamma una versione performante con cifre strabilianti, visto che ha tre motori, raggiunge i 322 km/h ed è in grado di accelerando da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi. È però la versione Great Autonomy ad offrire una maggiore autonomia di utilizzo, con un massimo di 652 chilometri e un prezzo di 105.000 euro.

1 – Mercedes-Benz EQS

La leader assoluta tra le 10 elettriche con più autonomia viene dalla Germania ed è l’ammiraglia della famiglia di veicoli elettrici del marchio della Stella. Si tratta della Mercedes EQS, lussuosa e tecnologica, con batterie da 107,8 kWh che le consentono di offrire un’autonomia di utilizzo fino a 741 chilometri. La sua potenza in questa versione 450+ a trazione posteriore è di 333 CV e il suo prezzo parte da 120.000 euro.