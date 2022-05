Mercedes Classe T: spazio per famiglia e tempo libero

Nata sulla scia della nuova Renault Kangoo, dalla quale riprende la base meccanica, la Mercedes Classe T si rivolge a tutti gli automobilisti che pensano alla poliedricità dell’auto ma che non vogliono rinunciare ad una vettura premium come quella della Stella a Tre Punte. Il listino parte da meno di 30.000 euro, e si tratta di un valore interessante considerando che stiamo parlando sempre di una Mercedes.

Esterno da MPV con la faccia da Mercedes

L’estetica di un veicolo pensato per offrire più spazio possibile è sempre funzionale allo scopo, come sottolineano anche i gruppi ottici posteriori a sviluppo verticale; quindi la zona in cui i designer possono osare di più rimane quella anteriore. Così, il frontale è tipico di una Mercedes per via dello stile dei gruppi ottici con le firme luminose a LED. La Calandra con la Stella poi, aiuta a completare il colpo d’occhio, ma, a ben guardare l’andamento predilige un allargamento laterale verso l’alto e non verso il basso come vogliono le ultime tendenze del Brand.

Pensata per caricare la Mercedes Classe T

Con un bagagliaio che varia da 520 a 2.127 litri, la Mercedes Classe T ha una certa predisposizione per i carichi di ogni genere, considerando che le sue proporzioni parlano chiaro, con 4,5 metri di lunghezza, ma soprattutto, con larghezza ed altezza entrambe superiori ad 1,80 metri, che a momenti si equivalgono. Al vano di carico si accede con un portellone tradizionale o con due battenti, mentre i passeggeri possono avvalersi di due porte posteriori scorrevoli, ad ogni modo ci sono tanti vani anche nell’abitacolo, persino sopra la testa di chi siede davanti, e, in opzione, sul quadro strumenti.

Motori benzina e diesel a 4 cilindri

Sotto il cofano di questa Mercedes, per il momento, ci saranno solo motori benzina e diesel, 4 nello specifico, tutti a 4 cilindri e tutti sovralimentati, con i diesel 1.5, rispettivamente, da 95 e 116 CV, ed i benzina, che offrono in alternativa la variante da 102 CV e quella da 131 CV. Le motorizzazioni più “cavallate” offrono anche la trasmissione automatica a doppia frizione a 7 marce, in luogo del cambio manuale a 6 rapporti, mentre i consumi dichiarati vanno dai 5,3l/100 km a 7,3l/100 km. Da sottolineare, che la variante diesel da 116 CV può usufruire di un overboost temporaneo per innalzare, in caso di necessità, la potenza a 121 CV.

Dotazione interessante dal modello d’accesso

Già dalla versione d’accesso alla gamma la Mercedes Classe T offre i cerchi da 16 pollici, la strumentazione con display centrale colorato, uno schermo da 7 pollici per il sistema Mbux, il sedile di guida regolabile in altezza, l’accesso all’auto con la chiave in tasca, ed i LED per la luce ambientale nell’abitacolo. L’allestimento Style impreziosisce l’estetica con i vetri posteriori oscurati, e gli interni con elementi in nero lucido, in opzione disponibili anche in giallo.

Inoltre, offre sedute in tessuto sintetico e microfibra con doppie cuciture. La versione più ricca, denominata Progressive, si distingue per i LED High Performance, per il disegno dei cerchi da 16 pollici a 10 razze e l’elemento cromato sul portellone. Inoltre, spicca per i finestrini elettrici nelle portiere posteriori scorrevoli, e le sedute in tessuto sintetico Artico.

A livello di ADAS, la Classe T offre, di base, la frenata automatica, anche per gli incroci, l’assistenza in caso di vento laterale, e nelle partenze in salita, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, e quello di riconoscimento dei limiti di velocità, oltre all’antisbandamento attivo dai 70 km/h. Cruise control adattivo, intervento sullo sterzo per far rimanere l’auto in carreggiata, e dispositivo per garantire la stabilità del rimorchio sono offerti in opzione.