Mercedes GLC e GLC Coupé: arriva la serie speciale Night Edition Plus

Il medium-SUV di Stoccarda, proposto anche in configurazione Coupé, si aggiorna con l’arrivo di nuovi motori, un “refresh” estetico e la declinazione Night Edition Plus, basata sull’allestimento Premium della Coupé.

A 25 anni dalla nascita della “famiglia” Mercedes ML (W163), modello che – seppure all’epoca fosse stato allestito sul “tradizionale” telaio a longheroni, portava in dote per forme, dotazioni e versatilità i contenuti-chiave dei modelli di segmento SUV -, Mercedes rinnova la gamma GLC.

Il medium-SUV della Stella a Tre Punte, già sottoposto ad un aggiornamento nella prima metà del 2019 e dal 2016 proposto anche in configurazione Coupé, si prepara ad esordire sul mercato la nuova declinazione Night Edition Plus, serie speciale chiamata a rafforzare ulteriormente l’allure sportiva di GLC Coupé, variante di carrozzeria che in Italia ha, nei primi cinque anni di commercializzazione, riscosso un buon gradimento (un’incidenza del 30% sugli oltre 49.000 esemplari GCL complessivamente venduti).

Night Edition Plus: i contenuti

Mercedes GLC Coupé Night Edition Plus, in vendita da marzo 2022, viene proposta sull’allestimento Premium, arricchito con un “Pacchetto Night” per gli esterni, che comprende quanto segue.

Modanature in tinta nero lucido;

“A-Wing” con dettagli decorativi integrati nel paraurti anteriore AMG;

Gusci degli specchi retrovisori verniciati;

Accenti decorativi nei rivestimenti sottoporta AMG;

Listelli sulla linea di cintura e sulle cornici della finestratura;

Modanatura nel paraurti posteriore;

Finestrini posteriori e lunotto oscurati;

Impianto di scarico AMG con finitura cromata nera per i doppi terminali di scarico;

Barre portatutto verniciate in nero.

A questa dotazione, Mercedes GLC Night Edition Plus offre inoltre il seguente equipaggiamento:

Cerchi AMG da 20”;

Pedale laterali;

Tetto panoramico;

Gruppi ottici Multibeam Led;

Sistema di antifurto “Urban Guard” con servizio di tracking che, in caso di furto, comunica direttamente con le forze di polizia le informazioni utili per il recupero del veicolo.

GLC: novità di gamma

In relazione alla nuova lineup, Mercedes GLC 2022 mette in evidenza un nuovo paraurti anteriore, abbinato ad una mascherina di nuovo disegno, ed una nuova fanaleria anteriore a tecnologia Led High Performance. All’interno, la dotazione presenta il modulo MBUX-Mercedes Benz User Experience di terza generazione, con display touch da 7” a 10.25” (a seconda della versione), il nuovo volante multifunzione e – a richiesta – la strumentazione digitale configurabile.

Motorizzazioni benzina, turbodiesel e Plug-in diesel

Sotto al cofano, l’assortimento di motorizzazioni proposte per Mercedes GLC e GLC Coupé 2022 si articola sulla nuova generazione delle unità motrici quattro cilindri benzina (M264 per GLC 200 4Matic e GLC 300 4Matic, con sistema Camtronic di fasatura delle valvole, turbocompressore twin-scroll e sistema EQ Boost a 48V per il recupero dell’energia, l’”effetto boost” e la funzione “sailing), turbodiesel (OM654) e Plug-in Hybrid – abbinata al nuovo turbodiesel 2.0 quattro cilindri – alimentata da una batteria agli ioni di litio da 13,5 kWh di capacità (Mercedes GLC 300 de). La ricarica, per il modello ad elevata elettrificazione, avviene mediante un caricabatterie raffreddato a liquido: il collegamento del veicolo alla Mercedes-Benz Wallbox richiede, sfruttando la completa potenza, circa un’ora e mezza, mentre con una comune presa domestica il “pieno” di energia si completa in circa cinque ore.

Assetto e ADAS

Riguardo alle dinamiche veicolo ed agli ausili attivi alla guida, Mercedes GLC 2022 viene equipaggiata con il sistema Agility Control (di serie, gli allestimenti Premium e Premium Plus adottano il sistema di sospensioni pneumatiche a controllo elettronico Air Body Control). Fra gli ADAS, si segnalano l’assistenza di sterzo attiva ed il sistema Distronic di rilevamento della distanza dai veicoli che precedono.