Volkswagen Taigo: prezzi da 23.150 euro, “Porte Aperte” per il lancio

Riflettori puntati sulla novità di Wolfsburg che esordisce in Italia con un evento in programma negli showroom sabato 19 e domenica 20 febbraio.

Due allestimenti, con prezzi che partono da 23.150 euro; e due motorizzazioni declinate su tre livelli di potenza. Ecco, in estrema sintesi, la “carta d’identità” di Volkswagen Taigo, pronta a mostrarsi al grande pubblico per il “vernissage” di debutto in Italia. L’occasione avverrà con il “Weekend Porte Aperte”, in programma sabato 19 e domenica 20 febbraio, in tutte le concessionarie nazionali.

Si inserisce fra Polo e T-Cross

La novità Crossover-Coupé di dimensioni compatte e media gamma VW Taigo, “cugina” europea di Volkswagen Nivus – sviluppata all’inizio del 2020 per i mercati dell’America latina -, viene prodotta nelle linee di montaggio di Pamplona-Landaben, accanto alle “segmento B” Volkswagen Polo e T-Cross, con le quali condivide la piattaforma modulare MQB A0 (Modularer Quarbaukasten nella variante destinata ad equipaggiare i modelli di fascia medio-bassa per ingombri esterni).

Per le sue caratteristiche, Taigo può in effetti essere considerata come un interessante modello-bridge e complementare fra gli atout “urban” di Polo (recentemente aggiornata nella sesta generazione) e improntati alla versatilità offerti da T-Cross (dal canto suo arricchita, a primavera 2021, con la declinazione Cross).

Buona, in relazione alle dimensioni esterne (4,26 m di lunghezza, 1,75 m di larghezza, 1,49 m di altezza su un passo di 2.566 mm), la capacità del bagagliaio, che misura 855 mm di profondità e 1.613 mm di profondità con gli schienali posteriori abbattuti: da 438 litri nel normale assetto di marcia.

La composizione di gamma

Come accennato in apertura, Volkswagen Taigo viene proposta su due livelli di allestimento:

Life ;

; R-Line.

Anche le motorizzazioni sono due, entrambe a benzina (niente elettrificazione perciò): 1.0 TSI da 95 CV e 110 CV (quest’ultimo proposto anche con trasmissione Dsg doppia frizione a sette rapporti), e 1.5 TSI da 150 CV (abbinato esclusivamente al cambio DSG).

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

VW Taigo 1.0 TSI 95 CV Life: 23.150 euro ;

; VW Taigo 1.0 TSI 110 CV Life: 24.250 euro ;

; VW Taigo 1.0 TSI 110 CV DSG Life: 25.800 euro ;

; VW Taigo 1.0 TSI 110 CV R-Line: 26.350 euro ;

; VW Taigo 1.0 TSI 110 CV DSG R-Line: 27.900 euro ;

; VW Taigo 1.5 TSI 150 CV DSG R-Line: 29.400 euro.

Promozioni commerciali

In ordine al debutto sul mercato, Volkswagen Italia comunica che anche la novità Taigo viene proposta con la formula “Progetto Valore Volkswagen”. Un esempio di finanziamento: per la versione 1.0 TSI 110 CV DSG in configurazione R-Line, 4.500 euro di anticipo e 35 rate da 229 euro al mese (TAN 4,99%, TAEG 6,07%), e compresa nel prezzo l’estensione di garanzia “Extra Time” per due anni o fino ad 80.000 km.

Le principali dotazioni

Volkswagen Taigo Life

Airbag conducente e passeggero;

App-Connect con funzione wireless;

Connettività Bluethooth;

Cerchi in lega “Belmopan” da 6×16”;

Chiamata di emergenza;

Climatizzatore manuale;

Cluster Digital Cockpit da 8″;

Gruppi ottici anteriori Led eco;

Fatigue Detection (rilevatore di stanchezza del conducente;

Forward collision warning con frenata autonoma d’emergenza, funzione City e riconoscimento ciclisti e pedoni;

IQ.Drive Pack:, che comprende ACC (Adaptive cruise control), Travel assist e Lane assist;

Mirror Pack, con specchi retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente con funzione cordolo;

Impianto audio “Ready 2Discover” DAB+ con display da 8″;

Ready for We Connect e We Connect Plus;

Volante multifunzione in pelle (con levette al volante nelle versioni a cambio DSG).

Volkswagen Taigo R-Line

All’equipaggiamento “Life” aggiunge, fra gli altri:

Caratterizzazione specifiche R-Line per l’esterno e l’abitacolo;

Cerchi in lega “Valencia” da 6,5×17”;

Cristalli posteriori e lunotto oscurati;

Strumentazione digitale “Digital Cockpit Pro” con display da 10,25″;

Fari fendinebbia con funzione cornering;

Illuminazione “ambient” a Led all’interno;

Sedili sportivi “Karoso” con rivestimenti in ArtVelours;

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori;

Tetto panoramico in cristallo apribile elettricamente.

Dotazioni a richiesta

Entrambi gli allestimenti di Volkswagen Taigo possono essere arricchiti con i rispettivi “Tech Pack”. Per Taigo Life, il pacchetto a richiesta (proposto a 1.150 euro) include navigatore satellitare Discover Media, Climatronic touch e Park Pilot. Per Taigo R-Line, le alternative sono due: Tech Pack a 1.000 Euro, con fari Led Matrix, Climatronic touch e Roof Pack (calotte specchietti e tetto neri a contrasto); a 1.330 Euro, il Tech Pack Plus comprende a sua volta navigatore Discover Media, Climatronic touch e IQ.Drive Pack Plus (sistema proattivo di protezione, assistenza al parcheggio Park Assist e Side Assist).

Volkswagen Polo GTI 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +15