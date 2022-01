Peugeot 208: novità, allestimenti e prezzi

Un piccolo ma significativo aggiornamento accompagna la nuova gamma 2022 della “segmento B” proposta nelle versioni benzina, turbodiesel ed elettrica.

Già eletta “Auto dell’Anno 2020”, Peugeot 208 si prepara ad affrontare il 2022 forte di un ottimo gradimento in Italia: il 2021, cifre alla mano, è stato un anno-record per la “compattissima” di Sochaux che ha superato 30.000 contratti siglati.

Cambi marcia con un solo dito

L’attuale generazione di Peugeot 208 (modello che – dal debutto commerciale avvenuto a fine 2019 – è stato scelto complessivamente da più di 65.000 consumatori italiani), si aggiorna in chiave “Model Year 2022” con un upgrade forse “piccolo” da un punto di vista visivo, tuttavia importante per sviluppo hi-tech e versatilità di impiego della vettura. Si tratta, nello specifico, del nuovo selettore “e-toggle” per il cambio, che nelle versioni provviste di trasmissione automatica va a sostituire la leva “snake” finora adottata. Per via di un’immagine “minimalista” che deriva proprio dalla sua tecnologia, il nuovo controller, che permette la selezione delle differenti posizioni del cambio con l’uso di un solo dito, a tutto vantaggio anche della rapidità di utilizzo, contribuisce a rendere più spazioso il tunnel centrale di Peugeot 208 2022, che rimane immutata nella struttura di versioni in vendita, basate sulle tre tipologie di alimentazione benzina, turbodiesel e 100% elettrica, così nell’assortimento delle configurazioni.

Ecco quanto costa e la composizione di gamma

Per il 2022, Peugeot 208 conferma la lineup rivolta ad una valorizzazione della struttura di proposte in ordine ai contenuti di prodotto che propongono diversi allestimenti comprensivi di dotazioni che fino ad un recente passato erano disponibili esclusivamente a richiesta.

Di seguito il dettaglio delle sette declinazioni di Peugeot 208 per il mercato italiano.

Like ;

; Active ;

; Active Pack ;

; Allure ;

; Allure Pack ;

; GT ;

; GT Pack.

Gli importi di vendita partono da 16.900 euro per Peugeot 208 Like PureTech 75 a benzina (ideale per i neopatentati), equipaggiato cioè con il pluripremiato 1.2 a tre cilindri. La medesima unità motrice, con potenza aumentata a 100 CV in virtù dell’utilizzo del turbocompressore, viene proposta (a partire dalla versione Active Pack) con cambio manuale oppure automatico EAT8 ad otto rapporti che equipaggia di serie anche la configurazione più potente (130 CV) e che, quindi, presenta il nuovo comando “e-toggle”. L’ottimizzazione delle economie di esercizio – per gli utenti che percorrono più km all’anno – arriva dalle versioni turbodiesel che si aprono con la variante 1.5 BlueHDi 100 CV, in vendita a partire da 21.100 euro (allestimento Active).

Portabandiera dei modelli a completa elettrificazione è Peugeot e-208: la versione “zero emission” è in listino a partire da 33.850 euro in allestimento Active (cifra che potrà scendere con gli eventuali incentivi… sempre che il Governo deciderà di adottarli: in questo senso, staremo ovviamente a vedere).

