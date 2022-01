Opel, nuova gamma Blitz Edition: dotazioni e modalità di acquisto online

Una nuova serie speciale, dedicata a Corsa, Corsa-e e Crossland, riservata esclusivamente alla vendita via Web: tutti i dettagli.

Entro il 2030, Stellantis punta a vendere almeno il 25% dei propri modelli in modalità online. Una evoluzione digitale cui Opel aderisce attraverso il debutto di una serie “Blitz Edition 2022” per la bestseller Corsa (il cui restyling potrebbe arrivare già quest’anno), la “derivata” a zero emissioni Corsa-e ed il compact-crossover Crossland (oggetto di un ampio “maquillage” estetico e funzionale che aveva esordito a metà gennaio 2021).

La particolarità della nuova lineup Opel Blitz Edition – che porta in dote un interessante “capitolato” di accessori ad hoc – consiste nel fatto che ciascuno dei tre modelli che ne fanno parte è disponibile all’acquisto esclusivamente online.

Opel Corsa Blitz Edition

La “segmento B” a motori endotermici, proposta nelle declinazioni benzina 1.2 da 75 CV e turbodiesel 1.5 da 100 CV, aggiunge con la serie “Blitz Edition” sei accessori (fra i quali si segnala il “Parking Pack” con sensori posteriori e retrocamera con visuale a 180 gradi), con un vantaggio cliente di 1.250 euro sul prezzo di listino.

La versione 100% elettrica Corsa-e viene equipaggiata con un differente elenco di opzioni incluse: in evidenza, oltre al “Parking Pack”, c’è il caricabatterie trifase, utile ad una più rapida ricarica alle colonnine pubbliche. In questo caso, il vantaggio cliente è di 850 euro.

Opel Crossland Blitz Edition

La proposta di gamma si riferisce alle unità motrici benzina 1.2 da 83 CV e 110 CV, e turbodiesel 1.5 da 110 CV. L’equipaggiamento comprende, in più, anche la Rear View Camera Pack posteriore, con un vantaggio cliente di 1.420 euro.

Come si comprano online

La serie speciale “Blitz Edition 2022” è disponibile solamente tramite Web: una scelta che, osservano i tecnici di Russelsheim, favorisce ulteriori vantaggi per il cliente. Innanzitutto per la facilità di avvio dell’acquisto, comodamente dal proprio Pc, tramite l’accesso alla sezione “Acquista online” sul portale opel.it.

La prenotazione della vettura avviene in quattro passaggi: da segnalare, sempre attraverso il sito online, la possibilità di richiedere un test drive scegliendo la concessionaria più comoda, dall’elenco che appare dopo avere selezionato la propria città o il proprio codice postale.

Una volta configurato il modello desiderato in base alle preferenze individuali, il nuovo cliente riceve subito una prima indicazione che si riferisce al periodo previsto per la consegna della vettura. La prenotazione viene formalizzata con il versamento di 500 euro a titolo di caparra. Il completamento dell’acquisto avverrà in concessionaria, contestualmente alla consegna del veicolo.

I benefit per il cliente

Dal punto di vista economico, l’acquisto online di Opel Corsa, Opel Corsa-e ed Opel Crossland Blitz Edition 2022 è finalizzato all’attivazione di un finanziamento con “Scelta Opel” (con immediata visualizzazione della rata mensile e possibilità di personalizzare immediatamente il finanziamento in relazione alle esigenze del cliente), che comprende ulteriori vantaggi, fra i quali c’è l’assicurazione RC Auto gratuita per 12 mesi.

L’ordine può in ogni caso essere annullato in qualsiasi momento, fino alla consegna del veicolo, senza specificare la motivazione e senza incorrere in alcuna penalità. In più, con la formula “Love It or Return It” esclusiva di Opel, la vettura può essere restituita entro 30 giorni (oppure prima di avere percorso 3.000 km) dalla data di immatricolazione.

Opel Corsa, Corsa-e e Crossland Blitz Edition 2022: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +9