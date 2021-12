Audi A8 ed S8 2022: ordinazioni, equipaggiamenti e prezzi

L’”ammiraglia” di Ingolstadt si prepara al debutto su strada nella nuova serie restyling, che esordirà in concessionaria a marzo 2022 nelle declinazioni a passo standard, passo lungo e high performance S8.

A poco più di un mese e mezzo dal “reveal”, che conferma quanto in precedenza anticipato in ordine allo sviluppo della gamma high-end dei “Quattro Anelli”, Audi avvia la fase di ordinazioni per la rinnovata A8: l’”ammiraglia” di Ingolstadt si prepara all’esordio su strada in forza di un ampio programma di upgrade a quattro anni dall’arrivo dell’attuale quarta generazione (sul mercato dal 2017).

Composizione di gamma

Audi A8 2022 viene declinata, nella fase di “lancio” commerciale, in due versioni (A8 e A8L, ovvero a passo lungo), alle quali si aggiunge la configurazione ultra-high performance S8.

Le motorizzazioni si affidano al 3.0 (50) TDI V6 con tecnologia mild-hybrid a 48V per una potenza massima di 286 CV e 600 Nm di coppia massima (5”9 per l’accelerazione da 0 a 100 km/h, 250 km/h autolimitati di velocità massima), e – per Audi S8 – V8 biturbo benzina 4.0 TFSI da 571 CV e 800 Nm (3”8 per lo scatto da 0 a 100 km) con tecnologia COD-Cylinder On Demand che disattiva quattro degli otto cilindri nelle fasi di lavoro a basso e medio carico. Più avanti, la lineup si arricchirà con l’arrivo della versione ibrida plug-in TFSI e. Audi A8 restyling esordirà nelle concessionarie a marzo 2022.

Quanto costa

Audi A8 50 TDI 3.0 quattro Tiptronic 286 CV: 100.800 euro;

Audi A8L 50 TDI 3.0 quattro Tiptronic 286 CV: 108.100 euro;

Audi S8 TFSI quattro Tiptronic 571 CV: 154.500 euro;

Audi S8 TFSI quattro Sport Attitude Tiptronic 571 CV: 164.150 euro.

Le principali dotazioni

Audi A8

Gruppi ottici anteriori Full Led con sistema di assistenza attiva fari abbaglianti;

Fanaleria posteriore OLed;

Pacchetto illuminazione “ambient” con spot di lettura capacitivi, profilo luminoso intorno al profilo del tetto anteriore, – illuminazione riflessa dal modulo posteriore sull’appoggiabraccia centrale posteriore, vano portaguanti, tre punti luce nel bagagliaio, illuminazione specchietto di cortesia (anche posteriori su A8L), profili luminosi ai due lati del padiglione, luci di cortesia esterne alle maniglie delle porte, battitacco anteriori e posteriori retroilluminati, vano piedi anteriore e posteriore, maniglie porta anteriori e posteriori, modanature pannelli porta anteriori e posteriori, pannello strumenti, vano portaoggetti sotto i braccioli centrali anteriore e posteriore, consolle centrale (anche posteriore su Audi A8L), luci passive di avvertimento porte aperte;

Specchi retrovisori esterni con indicatori di direzione a Led integrati, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e con funzione memory (2 posizioni di memoria); schermabili automaticamente, con dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retrovisivo esterno lato passeggero. Specchietto esterno sinistro asferico, esterno destro convesso;

Gusci specchi retrovisori in tinta carrozzeria;

Specchio centrale interno a sistema anti-abbagliamento fotocromatico;

Sistema di apertura elettrica del baule portabagagli;

Finestratura atermica, vetri verdi;

Modanature in alluminio anodizzato alle cornici dei finestrini;

Rivestimento sedili in pelle Valletta per la zona centrale, i fianchetti ed i poggiatesta;

Sedili anteriori riscaldabili su tre livelli mediante il display MMI inferiore con funzione di bilanciamento climatizzazione, a regolazione elettrica per posizione longitudinale, altezza sedile, inclinazione sedile e schienale. Include la funzione memory per entrambi i sedili con due posizioni di memoria;

Sedili anteriori “Comfort”;

Fila posteriore a tre posti singoli;

Sistema di ancoraggio Isofix ai sedili posteriori;

Rivestimento pannelli porte in microfibra “Dinamica”;

Inserti in legno di frassino su plancia, pannelli porte e consolle centrale, con cornice in aluminium look;

Inserti inferiori verniciati in tinta Grigio Grafite;

Pannello comandi con feedback aptico in tinta nero lucido;

Rivestimento in tessuto per il padiglione, con colorazione in base alle tinte esterne;

Volante multifunzione rivestito in pelle con bilancieri integrati e 12 pulsanti;

Climatizzatore automatico “Comfort” bi-zona (Audi A8);

Climatizzatore automatico “Comfort” quadri-zona (Audi A8L);

Prese di corrente a 12V anteriori e posteriori;

Tendine parasole elettriche ai finestrini posteriori ed al lunotto (Audi A8L);

Infotainment: impianto audio digitale BAB, BAB+ e DMB Audio MMI Plus con Touch Response, display da 10.1” MMI Touch, due prese Usb-C con funzione dati e ricarica, interfaccia Bluetooth, unità di controllo MMI con display da 8.6” a colori per il comando della climatizzazione, infotainment e funzioni comfort; include la funzione di riconoscimento scrittura, due prese Usb-C posteriori con funzione di ricarica, 10 altoparlanti, Audi connect Emergency call (eCall/bCall) e service call con servizi Audi connect sicurezza e comfort;

Strumentazione digitale “Audi Virtual Cockpit” con Personal Profile (schermo da 12.3” HD a colori);

Sistemi di assistenza: regolatore di velocità con limitatore impostabile, sistema di parcheggio Plus, telecamera posteriore, Lane Departure Warning, Audi Pre-sense Front con dispositivo di protezione pedoni, Lane change warning con Audi pre sense rear, exit warning e rear cross traffic assist;

Sospensioni adattive Audi Adaptive Air Suspension.

