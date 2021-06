Renault Arkana, novità E-Tech 145 e 1.3 TCe 160: caratteristiche e prezzi

Il SUV-Coupé francese si arricchisce con l’arrivo delle nuove configurazioni full-hybrid e “microibrido”: tutti i dettagli.

In piena corrispondenza con l’annuncio delle strategie di sviluppo dell’elettrificazione ribadite a metà gennaio 2021 dall’amministratore delegato Luca de Meo in occasione dei riflettori puntati sul maxi-programma di riposizionamento “Renaulution”, Renault introduce sul mercato due ulteriori configurazioni a differente elettrificazione del nuovo SUV-Coupé Arkana, primo veicolo “a ruote alte” per la Marque à Losanges ad appartenere a questa particolare fascia di produzione (finora appannaggio di una “nicchia” di segmento luxury) e che al momento del “taglio del nastro” si articolava sui modelli 1.3 TCe 140 CV nei due allestimenti Intens ed RS Line. Si tratta, nello specifico, di Renault Arkana E-Tech 145 (provvista di alimentazione full hybrid) e 1.3 TCe 160 (quest’ultima equipaggiata con il sistema mild hybrid a 12V): due “ultimi arrivi” che si incaricano di dare il rispettivo contributo al già positivo gradimento di Renault Arkana, che dal recente esordio ha già superato il traguardo delle 10.000 unità vendute in Europa.

La nuova versione full-hybrid

Nel dettaglio, ed in attesa che da Parigi venga svelata una eventuale configurazione ibrida plug-in (ipotesi che tuttavia dovrà essere confermata dai “piani alti” Renault), la novità Arkana E-Tech 145 replica “in grande” (cioè per segmento di appartenenza) l’impostazione meccatronica E-Tech full hybrid che aveva esordito a metà 2020 sotto al cofano di Renault Clio E-Tech e Renault Captur E-Tech: unità termica 1.6 4 cilindri a benzina da 91 CV, abbinata a due motori elettrici, dotata di trasmissione automatica Multi-Mode a variazione continua brevettata da Renault ed equipaggiata con una piccola batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh di capacità utile e 230V di tensione nominale. La potenza complessiva di sistema è di 143 CV.

Prestazioni e autonomia

Così equipaggiata, Renault Arkana E-Tech 145 è in grado di percorrere 3 km in modalità di marcia 100% elettrica, tuttavia al pari di Clio e Captur E-Tech può, se condotta con attenzione sull’acceleratore, usufruire in città della trazione elettrica fino all’80% della distanza da percorrere in virtù del sistema di accumulo dell’energia elettrica nelle fasi di decelerazione nonché del motore a combustione che funge da generatore. Cifre alla mano, i consumi annunciati sono nell’ordine di 4,8 litri di benzina per 100 km (dati preliminari) e le emissioni di CO2 ammontano a 108 g/km. Sul mercato, Renault Arkana E-Tech 145 viene proposta a partire da 31.850 euro (allestimento Intens) e da 34.650 euro (RS Line).

La novità “microibrido”

Con questa denominazione Renault identifica i propri modelli dotati di sistema mild hybrid. Nello specifico, Renault Arkana 1.3 TCe 160 CV (che, come si accennava in apertura, si incarica di arricchire le proposte a benzina) adotta la medesima unità motrice da 1,3 litri della versione da 140 CV, anche in questo caso abbinata alla trasmissione Edc.

Valori prestazionali

Con il sistema “ibrido leggero” a 12V, Renault Arkana 1.3 TCe 160 dichiara un consumo medio a ciclo WLTP di 5,7 litri di benzina per 100 km, e 130 g/km di emissioni di CO2. Con l’ausilio della funzione “Sailing”, che nelle fasi di rilascio (a velocità comprese fra 30 km/h e 140 km/h) “stacca” la trasmissione, Arkana TCe a sistema microibrido è in grado di ridurre fino a 4 g/km le emissioni di diossido di carbonio.

Le dotazioni

Riprendiamo brevemente gli equipaggiamenti di Renault Arkana relativi alle due versioni Intens ed RS Line.

Renault Arkana Intens

Esterni

Cerchi in lega “Pasadena” da 18” a finitura diamantata;

Gruppi ottici Full Led anteriori e posteriori con accensione automatica;

Fari con firma “C-Shape” all’anteriore;

Fanaleria posteriore ad effetto 3D;

Ski (modanature di protezione inferiori) anteriori e posteriori in finitura grigio satinato;

Maniglie porta in tinta carrozzeria;

Modanature di protezione porte in finitura cromata e nera lucida;

Finestratura posteriore e lunotto oscurati;

Antenna “shark” (a “pinna di squalo”);

Specchi retrovisori regolabili a comando elettrico, riscaldabili (con sensore di temperatura) e ripiegabili in automatico alla chiusura del veicolo;

Sensore pioggia.

Interni

Finiture abitacolo in nero titanio;

Fascia decorativa dedicata su plancia e pannelli porta;

Rivestimenti in misto tessuto-ecopelle TEP in tinta nero titanio;

Rivestimento in pelle per volante e pomello della leva del cambio;

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ad impulso;

Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti e due portabicchieri;

Climatizzatore automatico;

Bocchette di aerazione anche posteriori;

Sistema Easy Access System di apertura e chiusura porte all’avvicinamento;

Specchio retrovisore centrale a funzione antiabbagliamento fotocromatica;

Sedili anteriori a regolazione manuale;

Sedili posteriori frazionabili a schema 1/3-2/3 con bracciolo centrale e due portabicchieri;

Doppiofondo nel vano bagagli con separatore rimovibile;

Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-hold;

Sistema Renault Multi-Sense con tre personalizzazioni di guida ed illuminazione Ambient Lighting a Led.

Digitalizzazione ed infotainment

Strumentazione digitale “Digital Driver Display” da 10”, a colori, personalizzabile con replicazione delle mappe di navigazione 3D;

Modulo multimediale Renault Easy Link con display touch da 9.3” e sistema di navigazione 3D, aggiornamenti automatici over-the-air, connettività Bluetooth con riconoscimento vocale, compatibilità con i sistemi Apple CarPlay ed Android Auto, impianto audio digitale DAB Arkamys con sei altoparlanti, caricabatterie a induzione per smartphone, due prese Usb anteriori, due prese Usb posteriori ed una presa Aux anteriore.

Sicurezza attiva

Abs con assistenza alle frenate di emergenza AFU;

Airbag anteriori per conducente e passeggero (disattivabile);

Airbag laterali torace;

Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori;

Dispositivo di chiamata d’emergenza automatica in caso di incidente o pulsante SOS per la chiamata al 112 in caso di emergenza;

Controllo elettronico di stabilità ESC (ESP) con funzione antislittamento ASR ed assistenza alle partenze in salita HSA (Hill Start Assist);

Kit riparazione pneumatici con scatola attrezzi;

Sistema di ancoraggio Isofix per i sistemi di ritenuta bambini a bordo.

Dispositivi ADAS (ausili attivi alla guida)

Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento della corsia di marcia);

Distance Warning (avviso distanza di sicurezza);

Lane Departure Warning (avviso di attraversamento linea di corsia);

Rear Cross Traffic Alert (assistenza all’uscita dal parcheggio);

Commutazione automatica fari abbaglianti ed anabbaglianti;

Cruise Control adattivo con Stop&Go automatico;

Sistema AEBS di frenata autonoma d’emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti;

Videocamera posteriore di parcheggio;

Sistema di riconoscimento segnaletica stradale ed Over Speed Prevention (avviso di superamento limite di velocità);

Sensore angoli ciechi;

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Renault Arkana RS Line

Alle dotazioni dell’allestimento Intens, la declinazione più sportiva RS Line aggiunge quanto segue:

Cerchi in lega “Silverstone” da 18” esclusivi RS Line con accenti in rosso;

Paraurti anteriore sportivo con lama aerodinamica F1;

Ski anteriore e posteriore in metallo scuro;

Doppio terminale di scarico a finitura cromata;

“Badge” specifico RS Line sul parafango anteriore;

Linea di cintura sottolineata da una grafica in tinta nero lucido;

Modanature laterali di protezione in metallo scuro;

Gusci degli specchi retrovisori esterni in tinta nero lucido;

Battitacco dedicati con “griffe” Renault Sport;

Rivestimento in nero per il padiglione interno;

Sedili RS Line rivestiti in pelle e Alcantara con cuciture in rosso;

Sedili anteriori riscaldabili e regolabili a comando elettrico;

Cinture di sicurezza verniciate con strisce rosse;

Volante rivestito in pelle trafortata e provvisto di “badge” Renault Sport;

Striscia decorativa in “carbon look” su plancia e pannelli porta;

Rivestimento in pelle con cuciture a vista per la leva del cambio nelle versioni benzina;

Leva del cambio tipo E-Shifter con “badge” E-Tech alla base per le versioni ad alimentazione ibrida;

Pedaliera sportiva in alluminio;

Specchio retrovisore interno senza cornice;

Easy Park Assist.

Renault Arkana 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +122