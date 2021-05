Kia Sportage GT Line 30. Anniversario: dotazioni e prezzi

Per i trent’anni dall’anteprima (Salone di Tokyo 1991), l’urban-SUV coreano viene proposto in una serie speciale che arricchisce i contenuti alto di gamma dell’allestimento GT Line: tutti i dettagli.

La filosofia Urban SUV secondo Kia compie trent’anni. Era il 1991 quando, al Salone di Tokyo, venne svelata – ed in veste di concept – l’anteprima di quella che nei mesi successivi avrebbe esordito sul mercato come Sportage. Da allora, lo Sport Utility di fascia compatta del marchio coreano ha segnato un punto fermo per le sue strategie di evoluzione di immagine e di posizionamento a livello globale: un processo di costante sviluppo in effetti premiato dai mercati, come dimostrato dal traguardo dei 5 milioni di esemplari venduti nel mondo raggiunto all’inizio della primavera 2018. Di questi, 160.000 sono stati venduti in Italia.

Allestimento superiore per i diesel mild-hybrid

Ed è proprio dalla filiale nazionale di Kia che nasce una “special edition” che festeggia l’importante compleanno: si tratta di Kia Sportage 30. Anniversario, chiamata ad amplificare i contenuti alto di gamma dell’allestimento GT Line. La novità va ad equipaggiare le due versioni turbodiesel mild hybrid 1.6 CRDi 136 CV con cambio DCT e trazione anteriore ed integrale.

Ecco quanto costa

Di seguito l’indicazione degli importi di vendita della novità di allestimento GT Line 30. Anniversario per Kia Sportage.

Kia Sportage 1.6 CRDi DCT Mild Hybrid 136 CV: 39.750 euro ;

; Kia Sportage 1.6 CRDi DCT Mild Hybrid 136 CV AWD: 41.500 euro.

Le promozioni

In ordine al suo esordio sul mercato, Kia Sportage GT Line 30. Anniversario viene offerta al pubblico con uno sconto di 6.000 euro sul prezzo di listino, in caso di permuta o di rottamazione. Contestualmente, il programma “Scelta Kia Special” permette all’acquirente di usufruire di ulteriori vantaggi (fino a 7.600 euro), e attraverso il programma “Easy Kia” l’intera lineup Sportage è disponibile con rate a partire da 229 euro al mese per 36 mesi (TAEG 3,29%). Ad esempio: per Kia Sportage 1.6 CRDi 136 CV Mild Hybrid DCT GT Line 30. Anniversario, prezzo promo 32.150 euro (con finanziamento Scelta Kia Special) anziché 33.750 euro al netto del contributo Kia e delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa, 9.830 euro di anticipo, 35 rate da 260 euro ciascuna (TAN fisso 5,96%, TAEG fisso 7,17%), 19.080 euro di rata finale.

L’equipaggiamento

“Base di partenza”, come si indicava in apertura, la declinazione GT Line: riprendiamo brevemente il suo “capitolato” di dotazioni, che si aggiungono a quelle offerte di serie nell’allestimento Style.

Cerchi in lega da 19” a finitura e disegno dedicati;

Fendinebbia anteriori a Led “Ice Cubes”;

Fanaleria posteriore a Led;

Griglia anteriore a finitura “high glossy” a disegno specifico;

Modanature laterali in tinta dark chrome;

Protezioni sottoscocca posteriori in tinta Silver con doppio terminale di scarico integrato;

Finizione carrozzeria solida, metallizzata o perlata;

Rivestimento in tessuto misto pelle ai sedili;

Volante sportivo a tre razze rivestito in pelle;

Levette del cambio al volante per le versioni con trasmissione DCT;

Pedaliera sportiva in alluminio;

Battitacco con monogramma “GT Line”;

Strumentazione digitale “Supervision Cluster” da 4.2”;

Una presa Usb a disposizione degli occupanti la fila posteriore di sedili;

Sistema di monitoraggio angoli ciechi.

A sua volta, la serie speciale GT Line 30. Anniversario viene equipaggiata, in più, con i seguenti accessori:

Tetto panoramico ad apertura elettrica;

Illuminazione abitacolo e vano bagagli a Led;

Rivestimento in pelle nera con cuciture rosse a contrasto per i sedili;

Sedili riscaldabili (anteriori e posteriori);

Sedili anteriori ventilati e regolabili a comando elettrico;

Volante rivestito in pelle e riscaldabile;

Portellone ad apertura intelligente (sistema “Smart Power Tailgate”);

Impianto audio JBL premium con tweeters ed amplificatore;

Telecamera con visuale a 360 gradi (sistema “Around View Monitor”);

Sistema di ricarica wireless per i device portatili;

Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go.

A richiesta (sovrapprezzo di 800 euro + IVA), kit di omologazione autocarro N1 a cinque posti (non disponibile per le versioni a trazione integrale).

