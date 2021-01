Mazda3 Sedan: dotazioni e prezzi

La quarta generazione della “segmento C” di Hiroshima si amplia con l’arrivo della configurazione berlina a tre volumi: tre allestimenti, motori benzina SkyActiv M Hybrid e possibilità di accedere agli ecoincentivi previsti dalla legge di Bilancio 2021.

A due anni esatti dal lancio dell’attuale quarta generazione, avvenuta in Italia all’inizio del 2019 e che si caratterizza per un interessante e piacevole abbinamento fra soluzioni di stile marcatamente personali (gli stilemi Kodo Design, un layout abitacolo gradevolmente “minimal”) e funzionalità hi-tech (un articolato ventaglio di sistemi di ausilio attivo alla guida, la nuova gamma dei sistemi di propulsione SkyActiv-G Mild Hybrid con disattivazione cilindri e batteria agli ioni di litio per il recupero dell’energia), la “segmento C” di Hiroshima debutta sul nostro mercato nella variante Sedan, ovvero con carrozzeria a tre volumi finora non esportata in Italia.

Corpo vettura: le novità

Sviluppata sulla piattaforma Mazda Skyactiv-Vehicle Architecture che aveva esordito proprio quale “base di partenza” per la quarta serie, Mazda3 Sedan si propone come una versione “alternativa” (per stile ed obiettivi di clientela) rispetto alla ben conosciuta “due volumi-cinque porte”. Nello specifico, ferma restando una certa allure sportiva (più marcata nella “sorella” hatchback, e qui in ogni caso piuttosto presente), Mazda3 Sedan si rivolge ad un mercato differente per età e richieste, che – in buona sostanza – sia più attento ad eleganza, soluzioni maggiormente “classiche” di disegno, stile e raffinatezza. Ne sono un esempio la finitura cromata della calandra (anziché nera), ed un profilo più sinuoso.

All’atto pratico, se larghezza, interasse, altezza e carreggiate sono pressoché invariati, la lunghezza è sensibilmente maggiore: 4,66 m anziché 4,45 m. Allo stesso modo, il vano bagagli guadagna notevole spazio utile.

Le dimensioni esterne

Lunghezza massima: 4,66 m

Larghezza: 1,8 m

Altezza: 1,44 m

Passo: 2.725 mm

Carreggiata anteriore: 1.570 mm

Carreggiata posteriore: 1.580 mm

Capacità bagagliaio: 450 litri.

La composizione di gamma

Fedelmente alle conosciute configurazioni del marchio giapponese, anche la novità Mazda3 Sedan viene proposta in tre varianti di allestimento:

Executive

Exceed

Exclusive.

Le motorizzazioni

Sotto al cofano, Mazda3 Sedan viene proposta esclusivamente con alimentazione a benzina. La gamma dei motori si articola sulle due “famiglie” SkyActiv-G (due livelli di potenza: 122 CV e 150 CV) e SkyActiv-X (186 CV), tutte a 4 cilindri e 2 litri di cubatura complessiva e provviste di tecnologia M Hybrid funzionale all’ottimizzazione dei consumi ed alla riduzione delle emissioni di CO2 (il che, come vedremo, consente a Mazda3 2021 di rientrare nell’elenco delle vetture Euro 6 che beneficiano degli Ecobonus rifinanziati dalla legge di Bilancio 2021 per i modelli che emettono fino a 135 g/km di diossido di carbonio secondo gli standard WLTP che dal 1 gennaio 2021 vengono riportati, nel punto V.7 della carta di circolazione, al posto dei precedenti valori NEDC). La trasmissione è, rispettivamente, a cambio manuale per la versione SkyActiv-G 122 CV, manuale o automatico per Mazda3 Sedan SkyActiv-G 150 CV ed a cambio manuale o automatico per la declinazione SkyActiv-G 186 CV.

Ognuna delle tre versioni corrisponde ad una specifica declinazione:

Mazda3 Sedan 2.0 SkyActiv-G 122 CV: Executive

Mazda3 Sedan 2.0 SkyActiv-G 150 CV: Exceed

Mazda3 Sedan 2.0 SkyActiv-X 186 CV: Exclusive.

Ecco quanto costa e le dotazioni

L’arrivo di Mazda3 Sedan (già in fase di ordinazione) nelle concessionarie italiane è fissato per febbraio 2021.

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita.

Mazda3 Sedan 2.0 SkyActiv-G 122 CV Executive: 26.800 euro

Mazda3 Sedan 2.0 SkyActiv-G 150 CV Exceed: 29.150 euro

Mazda3 Sedan 2.0 SkyActiv-X 186 CV Exclusive: 33.500 euro.

Ecobonus

Tutte le configurazioni di gamma (ad eccezione della versione 2.0 150 CV con cambio automatico) rientrano nella soglia massima di 135 g/km di emissioni di CO2 fissate dalla nuova “finanziaria” 2021: in questo modo, Mazda3 Sedan dà diritto ad usufruire degli incentivi statali (1.500 euro in caso di rottamazione) per le vetture Euro 6, a cui si aggiunge l’Ecobonus Mazda (3.000 euro aggiuntivi).

Gli equipaggiamenti

L’assortimento di dotazioni ed accessori, finiture e sistemi hi-tech di connettività, digitalizzazione ed ausilio attivo alla guida è, come sempre nel caso di Mazda, pressoché completo già nell’allestimento di ingresso alla gamma. Le versioni superiori si incaricano di offrire ulteriori raffinatezze nella scelta dei materiali e nell’adozione di successive evoluzioni tecnologiche.

Mazda3 Sedan Executive

Esterni

Cerchi in lega da 18”

Gruppi ottici anteriori Full Led a tecnologia Matrix adattiva

Fanaleria posteriore a Led

Paraurti e maniglie porta in tinta carrozzeria

Specchi retrovisori (quello lato guida fotocromatico) in tinta carrozzeria ed a comando elettrico di regolazione, riscaldamento e chiusura

Montanti in nero lucido

Finestratura posteriore oscurata.

Interni

Rivestimenti in tessuto nero

Illuminazione “ambient” a Led

Sedili posteriori con schienale frazionabile a schema 60:40

Volante multifunzione e pomello della leva del cambio rivestiti in pelle

Cassetto portaoggetti rivestito al suo interno.

Comfort e connettività

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Mazda Push Button per avviamento e spegnimento motore

Sensore luci

Sensore pioggia

Climatizzatore automatico bi-zona con sensore di umidità

Specchio retrovisore senza cornice e con sistema fotocromatico anti-abbagliamento

Smart Key

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Videocamera posteriore

Antifurto

Strumentazione con display TFT da 7”

Modulo infotainment con schermo Tft a colori da 8.8”, connettività Bluetooth, compatibilità con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, HMI Commander, impianto audio Mazda Harmonic Acoustics ad 8 altoparlanti e radio DAB con comandi al volante e presa Usb

Head-up Display.

Sicurezza e dispositivi ADAS

Abs con Ebd, Eba, Dsc, Tcs, Ess

C-Vectoring Control Plus

Freno di stazionamento elettrico con autoinserimento

Sistema di assistenza alle partenze in salita

Sistema e-Call di chiamata d’emergenza.

Frenata autonoma d’emergenza con funzione City e rilevamento ciclisti e pedoni

Monitoraggio angoli ciechi con rilevamento pericolo in uscita

Mantenimento corsia di marcia (Lane Keeping Assist)

Controllo automatico fari abbaglianti

Sistema di riconoscimento segnali stradali

Rilevazione stanchezza conducente

Cruise Control adattivo con funzioni Full Speed ed Intelligent Speed Assist

Sistema di frenata automatica intelligente in autostrada.

Exceed

All’equipaggiamento Executive aggiunge:

Monitor con visore a 360 gradi

Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)

Selettore di guida (versioni AT)

Sistema di rilevazione pericolo anteriore in uscita dal parcheggio

Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita dal parcheggio

Sistema intelligente di frenata in città anche posteriore

Sistema di monitoraggio conducente con sensore espressioni del viso

Funzione Cruise and Traffic System.

Exclusive

La configurazione superiore aggiunge, nell’ordine:

Tetto apribile a comando elettrico

Rivestimenti abitacolo in pelle nera (disponibile anche in finitura White)

Sedili anteriori riscaldabili a comando elettrico

Sedile conducente multiregolazione elettrica

Memorizzazione delle regolazioni elettriche per sedile conducente, HUD e specchi retrovisori esterni

Impianto audio Bose Surround System a 12 altoparlanti ed amplificatore digitale.

