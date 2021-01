Hyundai Santa Fe 20th Anniversary: dotazioni e prezzi

Una serie speciale full optional ed a 7 posti che celebra i vent’anni del modello accompagna l’esordio della nuova generazione sul mercato.

In ordine al debutto in Italia, la nuova edizione 2021 di Hyundai Santa Fe – profondamente aggiornata nei sistemi di alimentazione, nella piattaforma “new gen” e nei dispositivi ADAS di guida semi-autonoma – viene sottolineata dalla inedita configurazione 20th Anniversary. Si tratta, nello specifico, di una “special edition”, proposta in occasione dei vent’anni dall’esordio del D-SUV sul mercato, che porta in dote caratteristiche improntate alla nuova “vision” del colosso coreano in termini di evoluzione dei programmi di sviluppo industriali resi noti in tempi recenti (un maxi piano di investimenti da più di 35 miliardi di euro per l’elettrificazione entro il 2025, cui si aggiungeranno ulteriori 6,7 miliardi di euro al 2030 finalizzati alla produzione di oltre 700.000 moduli di accumulo):

motorizzazione Full Hybrid

trazione integrale HTrac con selettore “Terrain Mode”

configurazione a sette posti.

Corpo vettura: ecco le novità

Proposta esclusivamente in configurazione a sette posti, Hyundai Santa Fe 20th Anniversary arricchisce, con l’adozione di un set di cerchi da 19”, le novità estetiche introdotte dalla nuova serie del D-SUV coreano, sviluppata sul pianale di terza generazione (in cui intervengono acciai ad elevata resistenza, viene prodotto con procedimenti di stampaggio a caldo in modo da assicurare una superiore rigidità alla struttura senza incidere sullo spessore dei materiali, e che si caratterizza per un posizionamento più in basso dei componenti meccatronici e delle parti meccaniche) e caratterizzata da un nuovo disegno dei gruppi ottici Full Led ed una revisione del frontale, che mette in evidenza una nuova e più grande calandra dalla griglia “3D”, nonché di un “refresh” per la zona posteriore del veicolo. A queste novità, Hyundai Santa Fe 20th Anniversary aggiunge il tetto panoramico.

Dimensioni esterne

Gli ingombri di Hyundai Santa Fe 2021 cambiano poco rispetto alla serie precedente.

Lunghezza massima: 4,78 m (ovvero 15 mm in più)

Larghezza: 1,9 m (10 mm in più)

Altezza: 1,68 m (5 mm in più)

Passo: 2.765 mm (invariato).

Abitacolo: dotazioni di classe superiore

Gli interni sono altrettanto nuovi nell’impostazione, nel layout (proprio grazie al nuovo pianale di terza generazione, “metro alla mano” ci sono 30 mm in più per le gambe nella seconda fila di sedili e 40 mm in più per la terza fila di sedili) e nella scelta dei materiali. A cominciare dal “format” a sette posti, particolarmente indicato per un tipo di clientela che fa del veicolo un mezzo per i lunghi viaggi ed è, quindi, attratta da elevate doti di versatilità e di comfort. La dotazione di livello superiore che contraddistingue Santa Fe 20th Anniversary (rivestimenti in pelle, il citato tetto panoramico, il comando multiregolazione elettrica per i sedili anteriori, l’apertura elettrica del portellone) impreziosisce ulteriormente la dotazione hi-tech della nuova gamma:

nuovo modulo infotainment con display touch da 10.25” compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto

con display touch da 10.25” compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto sistema multimediale Hyundai BlueLink che comprende i servizi Live accessibili attraverso la App BlueLink e che consentono all’utente la visualizzazione delle informazioni sullo stato della vettura, la sua individuazione ed il comando da remoto di blocco e sblocco delle porte

che comprende i servizi Live accessibili attraverso la App BlueLink e che consentono all’utente la visualizzazione delle informazioni sullo stato della vettura, la sua individuazione ed il comando da remoto di blocco e sblocco delle porte strumentazione digitale Cluster Supervision da 12.3”.

Motorizzazione: i dettagli del sistema ibrido

Sotto il cofano di Hyundai Santa Fe 2021, c’è il nuovo modulo ibrido formato dall’unità motrice Smartstream T-GDI 1.6 turbo ad iniezione diretta. Fra le tecnologie rivolte all’ottimizzazione del rendimento, ci sono il controllo dei tempi di apertura delle valvole CVVD-Continuously Variable Valve Duration, che varia in base alle condizioni di guida, ed il sistema di ricircolo a bassa pressione dei gas di scarico LP EGR (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation). In abbinamento al motore termico, c’è un’unità elettrica da 44,2 kW (60 CV) a sua volta alimentata da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La trasmissione viene affidata al cambio automatico a sei rapporti (6AT) di nuova generazione.

Potenza massima di sistema : 230 CV

: 230 CV Coppia massima: 350 Nm.

Trasmissione: ecco il “Terrain Mode”

Fra le novità introdotte a bordo di Hyundai Santa Fe 2021 e che esordiscono nelle dotazioni della serie speciale 20th Anniversary, il debutto del controller a manopola, abbinato alla trazione 4×4 HTrac (“H” come Hyundai; “Trac” per Traction), per il controllo dei programmi di guida e delle regolazioni di trazione in modo da adattarne la risposta dinamica in funzione delle caratteristiche di marcia “on road” e “off-road”: sabbia, neve e fango più Smart, Eco (rivolta, con l’esclusivo utilizzo della trazione anteriore, al risparmio di carburante ed al controllo delle emissioni), Comfort (in cui la coppia motrice può essere trasferita fino al 35% verso le ruote posteriori) e Sport (con ripartizione della coppia fino al 50% al retrotreno).

Sistemi ADAS: l’intero assortimento SmartSense

In materia di dispositivi di ausilio attivo alla guida – “voce” cui Hyundai punta da tempo i propri riflettori -, la “special edition” Santa Fe 20th Anniversary viene provvista di una nuova edizione “completa” del modulo Hyundai SmartSense, che fra gli altri presenta il Blind-spot View Monitor (utile alla visualizzazione del rispettivo angolo cieco sul display digitale da 12.3” nel caso di cambio di corsia con inserimento dell’indicatore di direzione), la frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento di veicoli, ciclisti e pedoni e funzione Junction Turning. Fra gli altri sistemi ADAS comunicati in occasione del “reveal” della quarta generazione di Hyundai Santa Fe, si segnalano:

Lane Following Assist

Rear cross Traffic Collision Avoidance Assist

Forward Collision Avoidance Assist

Blind-spot Collision Warning con Blind-spot Collision Avoidance Assist

Safe Exit Assist

HDA-Higway Driving Assist

PCA-Reverse Parking Collision Avoidance Assist

RSPA-Remote Smart Parking Assist.

Offerta di vendita

Analogamente al resto della lineup del marchio coreano, anche Hyundai Santa Fe 20th Anniversary viene provvista della garanzia long term di 5 anni a km illimitati. Nel dettaglio di promozione, la nuova serie speciale (prezzo di listino: 57.600 euro) è disponibile, accedendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 6,00%, TAEG 6,82%) con rate da 349 euro al mese e 22.900 euro di anticipo (6.000 euro complessivi di vantaggio cliente), polizza Furto-incendio compresa e possibilità, dopo quattro anni, di tenere la vettura, restituirla o sostituirla con un nuovo modello Hyundai.