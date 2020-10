Volkswagen Golf 8 GTD: equipaggiamenti e prezzi

La terza configurazione sportiva della bestseller di Wolfsburg debutta in Italia: esteticamente vicina alla “sorella” GTI, dispone del turbodiesel da 200 CV con tecnologia Twin dosing; prezzi da 41.450 euro.

In pieno “assalto sportivo”, la lineup di Volkswagen Golf 8 – recentemente ampliatasi con l’arrivo delle versioni GTI e ibrida plug-in GTE – si arricchisce con l’esordio in Italia della altrettanto “obbligatoria” configurazione a gasolio high performance. Volkswagen Golf 8 GTD è l’ultima nata (in ordine di tempo) di una “famiglia” che esordì nel 1982, e che con il trascorrere degli anni ha quasi triplicato la propria potenza (dai 70 CV della prima serie si è giunti agli attuali 200; del resto, l’evoluzione in materia di tecnologie di propulsione è stata notevolissima), pur mantenendo pressoché immutati i personali atout di grande stradista caratterizzata da un’inconfondibile allure sportiva.

Corpo vettura e abitacolo: gli elementi di distinzione

All’esterno, Golf 8 GTD riprende le caratteristiche sportive messe in evidenza dalle “sorelle” GTI e GTE. Fra i dettagli specifici, si segnalano una striscia centrale a Led anteriore, posta sotto il profilo orizzontale in grigio, le minigonne sottoporta rifinite in nero lucido, le pinze freno verniciate in rosso, lo spoiler sportivo sulla sommità del portellone ed un diffusore inferiore. Posteriormente, Golf 8 GTD si differenzia da Golf GTI per l’applicazione del “badge” identificativo posizionato al centro del portellone e per il doppio terminale di scarico a sinistra (anziché dal terminale di scarico singolo per ciascun lato).

All’interno, Golf 8 GTD conferma l’”ambiente” digitale e connesso che costituisce uno dei punti di forza dell’ottava generazione del modello di Wolfsburg più venduto di sempre. Strumentazione digitale “Digital Cockpit Pro” da 10.25” con grafiche sportive e illuminazione personalizzabile in trenta tonalità, leva del cambio Dsg a comando Shift-by-Wire, sedili semi-anatomici con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto, volante sportivo a tre razze costituiscono le dotazioni di spicco per l’abitacolo.

Dinamiche telaio

Oltre ad un nutrito “pacchetto” di sistemi ADAS e di sicurezza attiva, VW Golf 8 GTD viene provvista di un assetto ribassato di 15 mm. A richiesta è disponibile il dispositivo DCC di regolazione adattiva, funzionale al monitoraggio costante del fondo stradale e delle condizioni di guida ed a regolare immediatamente il settaggio delle singole sospensioni.

I dettagli di propulsione

Sotto il cofano, la nuova Volkswagen Golf 8 GTD si avvale della ormai nota unità motrice turbodiesel “EA288 EVO” da 2 litri di cilindrata, abbinata al cambio automatico Dsg sette rapporti e doppia frizione, per una potenza massima di 200 CV e 400 Nm disponibili fra 1.750 e 3.500 giri/min. in ordine di assicurare un significativo “taglio” alle emissioni degli ossidi di azoto, ed in piena corrispondenza con le più recenti tecnologie messe in atto dal Gruppo VW per l’abbattimento delle emissioni nocive, anche il 2.0 TDI 200 CV di Golf 8 GTD dispone del sistema “Twin Dosing” (adottato per la prima volta, nella seconda metà del 2019, dalla nuova generazione di VW Passat) che comprende due dispositivi di riduzione catalitica selettiva SCR, collocati “a valle” l’uno rispetto all’altro, e doppia iniezione di AdBlue.

Come sempre interessanti i valori prestazionali: la velocità massima dichiarata è 245 km/h, e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 7”1.

Ecco quanto costa e le dotazioni

Volkswagen Golf 8 GTD 200 CV viene proposta (“chiavi in mano”) a 41.450 euro. L’arrivo nelle concessionarie italiane è fissato per il prossimo novembre.

Di seguito il dettaglio dei principali equipaggiamenti di serie (Volkswagen ricorda che, in occasione del debutto sul mercato, la nuova Golf 8 GTD dispone, in aggiunta, del “pacchetto” gratuito comprendente il dispositivo di navigazione “Discover Pro” con display touch da 10.24”, i comandi vocali con riconoscimento della voce naturale “Natural Voice Control” ed il sistema Wireless App-Connect).

Esterni

Cerchi in lega “Richmond” da 7.5×17” con pneumatici da 225/55 R 17

Fanaleria anteriore a tecnologia Led Performance

Gruppi ottici posteriori a Led

Sistema “ambient light” esterno di illuminazione perimetrale a Led

Assetto sportivo ribassato di 15 mm

Paraurti anteriore dedicato con finiture in nero lucido ed inserto in rosso

Paraurti posteriore dedicato con finiture in nero lucido ed inserti cromati

“Minigonne” sottoporta in nero lucido

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente con indicatori di direzione integrati

Vetri atermici

Finestratura posteriore oscurata.

Abitacolo

Volante multifunzione con comandi touch, rivestito in pelle e regolabile in altezza ed in profondità

Servosterzo progressivo

Quattro alzacristalli elettrici

Sedili anteriori semi-anatomici, con poggiatesta integrato, supporto lombare e regolabili in altezza

Rivestimento sedili in tessuto e microfibra ArtVelours

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza ed in senso longitudinale

Illuminazione “ambient” con trenta tonalità di colore

Climatizzatore automatico “Climatronic” digitale tri-zona con filtro antipolvere, antipolline ed antiallergeni

Bocchette di aerazione posteriori

Pomello della leva del cambio rivestito in pelle

Vani portaoggetti ai pannelli porta

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Chiusura centralizzata con telecomando.

Comfort e infotainment

Funzione Coming Home-Leaving Home

Sensore luci

Sensore pioggia

Vano bagagli illuminato

Luci di lettura anteriori e posteriori

Sistema Keyless Entry e Keyless Go

Driving Profile Selection

Display multifunzione a colori 10.25” Digital Cockpit Pro con grafiche GTD

Modulo multimediale con predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth, servizi online WE Connect+, Ready for We Connect e We Connect Plus, tecnologia OCU-Online Connectivity Unit ed App Connect (disponibile attualmente soltanto per i sistemi operativi iOs)

Tecnologia di connettività Car-to-X

Impianto audio “Radio Composition Media” DAB+ con display touch da 8” e sei altoparlanti

Quattro prese C-Usb (due anteriori e due posteriori con sola funzione di carica)

Presa da 12V nel vano bagagli.

Sistemi di sicurezza attiva e ADAS

Airbag conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

Airbag laterali anteriori

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

Poggiatesta anteriori regolabili, poggiatesta posteriori regolabili in altezza

Emergency Call

Riconoscimento stanchezza conducente

Differenziale autobloccante XDS a controllo elettronico

Freno di stazionamento elettronico con funzione “Auto Hold”

Abs con Esc e Dsr

Dispositivo anti-avviamento elettronico

Modulo Travel Assist 2.0

Cruise Control adattivo

Sistema Front Assist con frenata autonoma d’emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot

Sistema Lane Assist di mantenimento della corsia di marcia

Dispositivo Multi-collision Assist anti-collisione multipla

Traffic-jam Assist.

