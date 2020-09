Peugeot 5008 2021: allestimenti, motori e prezzi

A tre anni dall’esordio sul mercato, il SUV a sette posti di Sochaux si aggiorna con un ampio assortimento di novità hi-tech: sarà su strada a gennaio 2021.

In piena corrispondenza con i piani di progressivo aggiornamento della propria gamma, che sul fronte “Sport Utility” hanno contrassegnato il recentissimo restyling del compact-SUV 3008, Peugeot comunica il via alla fase di commercializzazione del modello “ruote alte” di fascia superiore 5008, ovvero il veicolo a sette posti (leader di vendite in Italia nel proprio segmento) introdotto sul mercato nel 2017. Tenuto conto della ancora giovane età di progetto, l’”operazione-maquillage” è, dunque, rivolta più ai contenuti anziché all’estetica, che si concentra maggiormente sulla ridefinizione di alcuni dettagli improntati ad un “riallineamento” di modello con il più recente linguaggio stilistico di Sochaux.

Due le tipologie di alimentazione: benzina (PureTech Turbo 130 con cambio manuale ed EAT8 ad otto rapporti, e PureTech 180), e turbodiesel (BlueHDi 130 con cambio manuale oppure EAT8, e BlueHDi 180 con cambio EAT8).

L’esordio di Peugeot 5008 2021 sul mercato italiano, che coinciderà con le prime consegne, è fissato per gennaio 2021.

Ecco la gamma completa ed i prezzi

La nuova edizione-facelift “Model Year 2021” di Peugeot 5008 viene proposta in tre configurazioni:

Active

Allure

GT.

Ciascun equipaggiamento può essere, a sua volta, arricchito con un pacchetto di dotazioni specifico: Active Pack, Allure Pack, GT Pack.

Inoltre, tenuto conto degli atout di spazio e versatilità (dunque elevate possibilità di trasporto persone e carico bagagli), unite alle ampie varietà di impiego tipiche dei veicoli di fascia “Sport Utility”, Peugeot 5008 risulta potenzialmente ideale anche per le esigenze dei clienti professionali e delle aziende di gestione flotte. A questo proposito, si segnala la presenza di un allestimento “Active Business”, che porta in dote una serie di equipaggiamenti adatti a chi, dell’autovettura, fa un utilizzo in prevalenza lavorativo.

Di seguito l’assortimento dei prezzi di vendita “chiavi in mano”.

Versioni turbodiesel

Peugeot 5008 BlueHDi 130 S&S: Active 33.750 euro ; Active Pack 34.350 euro ; Active Business 34.950 euro ; Allure 36.750 euro ; Allure Pack 37.350 euro ; GT 39.150 euro

; Active Pack ; Active Business ; Allure ; Allure Pack ; GT Peugeot 5008 BlueHDi 130 EAT8 S&S: Active 35.750 euro ; Active Pack 36.350 euro ; Active Business 36.950 euro ; Allure 38.750 euro ; Allure Pack 39.350 euro ; GT 41.150 euro ; GT Pack 43.550 euro

; Active Pack ; Active Business ; Allure ; Allure Pack ; GT ; GT Pack Peugeot 5008 BlueHDi 180 EAT8 S&S: Allure 40.650 euro; Allure Pack 41.250 euro; GT 43.050 euro; GT pack 45.450 euro.

Versioni benzina

Peugeot 5008 PureTech Turbo 130 S&S: Active 31.750 euro ; Active Pack 32.350 euro ; Active Business 32.950 euro ; Allure 34.750 euro ; Allure Pack 35.350 euro ; GT 37.150 euro ; Active Business 32.950 euro

; Active Pack ; Active Business ; Allure ; Allure Pack ; GT ; Active Business Peugeot 5008 PureTech Turbo 130 EAT8 S&S: Active 33.750 euro ; Active Pack 34.350 euro ; Active Business 34.950 euro ; Allure 36.750 euro ; Allure Pack 37.350 euro ; GT 39.150 euro ; GT Pack 41.550 euro

; Active Pack ; Active Business ; Allure ; Allure Pack ; GT ; GT Pack Peugeot 5008 PureTech Turbo 180 EAT8 S&S: GT 41.050 euro; GT Pack 43.450 euro.

Gli aggiornamenti estetici

Come si accennava in apertura, il “capitolato” di novità di stile di Peugeot 5008 è di dettaglio: in ogni caso, le modifiche ci sono, sebbene esse siano rivolte per lo più al volume anteriore del corpo vettura, dove spiccano la nuova calandra e le nuove luci diurne a Led, allo stesso modo della parte posteriore (anche qui nuova fanaleria Full Led). Un più ampio ricorso a cromature ed un nuovo motivo in nero lucido fra i gruppi ottici posteriori completano lo stile di Peugeot 5008 2021.

All’interno, dove fanno bella mostra di se il modulo digitale formato dalla strumentazione con display da 12.3” e lo schermo da 10” per la visualizzazione ed il controllo delle funzionalità infotainment, connettività e servizi online, il layout abitacolo a sette posti viene ovviamente mantenuto; da segnalare la disponibilità di una nuova impiallacciatura in legno di tiglio (specifica per l’allestimento GT).

Ingombri esterni e capacità serbatoio e bagagliaio

Lunghezza: 4,64 m

Larghezza: 1,84 m (specchi retrovisori esclusi)

Altezza: 1,637-1,65 m (in ordine di marcia)

Passo: 2.840 mm

Sbalzo anteriore: 926 mm

Sbalzo posteriore: 875 mm

Carreggiata anteriore: da 1.579 a 1.601 mm

Carreggiata posteriore: da 1.587 a 1.610 mm

Capacità serbatoio carburante: 55 litri

Capienza utile vano bagagli: 780 litri nel normale assetto di marcia.

Equipaggiamenti

Come già messo in evidenza dal piano di aggiornamento della “sorella minore” 3008, e del resto fedelmente alla consueta attenzione Peugeot nella cura e nell’assortimento di accessori, la dotazione di serie di Peugeot 5008 2021 è piuttosto “ricca” già nella variante Active di ingresso alla gamma. Di seguito l’equipaggiamento.

Esterni

Cerchi in lega “Chicago” da 17” con pneumatici da 215/65 R 17

Calandra senza cornice

Gruppi ottici anteriori a Led, fari DLR LED ad “artiglio” con estremità inferiore cromata; gruppi ottici posteriori Full Led ad effetto 3D

Specchi retrovisori esterni regolabili e riscaldabili a comando elettrico

Cornici finestratura in nero.

Abitacolo

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con comando sequenziale

Volante multifunzione rivestito in pelle pieno fiore e regolabile in altezza ed in profondità

Levette al volante (nei modelli provvisti di trasmissione EAT8)

Rivestimenti interni in tessuto “Meca Mistral”

Accenti in Carbon Look per la plancia ed i pannelli porta

Sedili anteriori regolabili in altezza

Tre sedili di seconda fila singoli, scorrevoli, con schienale regolabile ed abbattibile

Due sedili di terza fila ripiegabili a scomparsa nel ripiano di carico ed asportabili

Climatizzatore automatico bi-zona con bocchette di aerazione posteriori

Sistema Keyless Start

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Plafoniera con due spot di lettura per la terza fila di sedili

Pack Visibilità (parabrezza ad isolamento acustico, sensore luci, sensore pioggia, specchio retrovisore centrale elettrocromatico, sistema “Follow me Home” automatico).

Digitalizzazione, connettività e infotainment

Peugeot i-Cockpit con Head-up Digital Display da 12.3”

Impianto audio digitale DAB con comandi al volante, sei altoparlanti, lettore MP3, presa Usb, connettività Bluetooth e presa Aux-In

Schermo touch capacitivo da 8”.

Sistemi di sicurezza e di ausilio attivo alla guida

Abs con Ref, Af ed Esp e Hill Assist

Accensione automatica dei lampeggiatori di emergenza in caso di forte decelerazione

Freno di stazionamento elettrico e Hill Assist

Active Safety Brake e Distance Alert

Time Drive Control

Lane Departure Warning

Extended Traffic Sign Recognition.

Peugeot 5008 1.5 BlueHDi: la prova su strada Vedi tutte le immagini +161