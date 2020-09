Peugeot 3008 2021: gamma, allestimenti e prezzi

Il SUV leader di mercato si rinnova: propone motorizzazioni benzina, diesel e hybrid plug-in, tre declinazioni e un “pack” dedicato per ogni variante di gamma; prime consegne a gennaio 2021.

A meno di quattro anni dall’esordio sul mercato e circa 800.000 unità vendute (più di 80.000 delle quali in Italia), lo Sport Utility Peugeot 3008 si rinnova e si prepara al debutto su strada attraverso la fase di avvio alle ordinazioni ed al dettaglio della nuova lineup 2021 e dei relativi prezzi di vendita.

Ecco la gamma completa ed i prezzi

Peugeot 3008 “Model Year 2021” viene proposta in tre varianti.

Active

Allure

GT.

Ciascun equipaggiamento può essere, a sua volta, arricchito con un pacchetto di dotazioni specifico: Active Pack, Allure Pack, GT Pack.

Per le sue peculiarità di trasporto persone e bagagli, e la versatilità di impiego tipica dei veicoli di fascia “Sport Utility”, Peugeot 3008 risulta ideale anche per le aziende di gestione flotte ed un tipo di clientela professionale. Per questo, la lineup annovera altresì un allestimento Active Business, fornito di dotazioni di serie ideali per chi dell’autovettura fa un utilizzo prettamente lavorativo.

Il ventaglio di alimentazioni è particolarmente ampio, e fa specifico riferimento alla filosofia “Power of Choice” Peugeot, che cioè rende disponibili sul mercato sistemi di motorizzazione a benzina, turbodiesel e hybrid plug-in, livelli di potenza fino a 300 CV, cambio manuale ed automatico EAT8 ad otto rapporti, trazione anteriore ed integrale.

Nello specifico, Peugeot 3008 2021 benzina prevede l’adozione del PureTech 1.2 turbocompresso da 130 CV (cambio manuale a sei rapporti oppure automatico EAT8 ad otto rapporti), e del 1.6 PureTech 180 CV (esclusivamente a cambio automatico).

Peugeot 3008 2021 turbodiesel si articola sulle due varianti BlueHDi 1.5 130 CV (Cambio manuale oppure automatico) e 2.0 BlueHDi 177 CV (proposto solamente con cambio EAT8).

Le varianti ad alimentazione ibrida ricaricabile sono due (entrambe alimentate da batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh di capacità utile e dotati di caricabatterie da 3,7 kW monofase di serie, e 7,4 monofase disponibile in opzione):

Peugeot Hybrid 225 e-Eat8 (trazione anteriore, motore turbo benzina PureTech 180 CV abbinato ad un’unità elettrica da 110 CV integrata nel cambio EAT8; fino a 56 km di percorrenza WLTP in elettrico)

(trazione anteriore, motore turbo benzina PureTech 180 CV abbinato ad un’unità elettrica da 110 CV integrata nel cambio EAT8; fino a 56 km di percorrenza WLTP in elettrico) Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-Eat8 (trazione integrale, provvista di unità turbo benzina PureTech 200 CV abbinata a due motori elettrici, uno per ciascun assale; fino a 59 km di autonomia di marcia WLTP in modalità 100% elettrica).

Di seguito l’assortimento dei prezzi di vendita “chiavi in mano”.

Versioni turbodiesel

Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S: Active 31.000 euro ; Active Pack 31.600 euro ; Active Business 32.200 euro ; Allure 34.000 euro ; Allure Pack 34.600 euro ; GT 36.400 euro

; Active Pack ; Active Business ; Allure ; Allure Pack ; GT Peugeot 3008 BlueHDi 130 CV EAT8 S&S: Active 33.000 euro ; Active Pack 33.600 euro ; Active Business 34.200 euro ; Allure 36.000 euro ; Allure Pack 36.600 euro ; GT 38.400 euro ; GT Pack 40.800 euro

; Active Pack ; Active Business ; Allure ; Allure Pack ; GT ; GT Pack Peugeot 3008 BlueHDi 180 EAT8 S&S: GT 40.300 euro; GT Pack 42.700 euro.

Versioni benzina

Peugeot 3008 PureTech Turbo130 S&S: Active 29.000 euro ; Active Pack 29.600 euro ; Active Business 30.200 euro ; Allure 32.000 euro ; Allure Pack 32.600 euro ; GT 34.400 euro

; Active Pack ; Active Business ; Allure ; Allure Pack ; GT Peugeot 3008 PureTech Turb0 130 EAT8 S&S: Active 31.000 euro ; Active Pack 31.600 euro ; Active Business 32.200 euro ; Allure 34.000 euro ; Allure Pack 34.600 euro ; GT 36.400 euro ; GT Pack 38.800 euro

; Active Pack ; Active Business ; Allure ; Allure Pack ; GT ; GT Pack Peugeot 3008 PureTech Turbo 180 EAT8 S&S: GT 38.300 euro; GT Pack 40.700 euro.

Versioni Plug-in Hybrid benzina

Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8: Allure 44.680 euro ; Allure Pack 45.280 euro ; GT 47.080 euro; GT Pack 49.480 euro

; Allure Pack ; GT 47.080 euro; GT Pack Peugeot 3008 Hybrid 300 e-EAT8: Allure 50.180 euro; Allure Pack 50.780 euro; GT 52.580 euro; GT Pack 54.980 euro.

Gli aggiornamenti estetici

All’esterno, tenuto anche conto della relativamente giovane età di progetto, l’impostazione della nuova variante 2021 del SUV di segmento C francese è stata oggetto di un “upgrade” di dettaglio. Si segnalano, fra gli altri, il nuovo disegno della calandra, la nuova fanaleria con luci diurne a Led e provvista di una modalità “fendinebbia”, prese d’aria più ampie, nuovi gruppi ottici posteriori a Led e con indicatori di direzione dinamiche. La tavolozza delle tinte carrozzeria propone sette varianti di colorazione.

Ingombri esterni e capacità serbatoio e bagagliaio

Lunghezza: 4,45 m

Larghezza: 1,84 m (specchi retrovisori esclusi)

Altezza: 1,62 m (in ordine di marcia)

Passo: 2.675 mm

Sbalzo anteriore: 923 mm

Sbalzo posteriore: 849 mm

Carreggiata anteriore: 1.579-1.601 mm

Carreggiata posteriore: 1.587-1.601 mm

Capacità serbatoio carburante: 53 litri (versioni benzina e turbodiesel); 43 litri (versioni plug-in hybrid)

Capienza utile vano bagagli: 520 litri nel normale assetto di marcia (versioni benzina e turbodiesel); 395 litri (versioni plug-in hybrid).

Equipaggiamenti

Il “capitolato” di accessori provvisti di serie a bordo di Peugeot 3008 2021 è piuttosto ricco già nella variante Active di ingresso alla gamma. Di seguito le dotazioni.

Cerchi in lega “Chicago” da 17”

Cornici finestratura laterale rifinite in nero

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici antipizzicamento con comando sequenziale

Pack Visibilità (parabrezza a isolamento acustico, accensione automatica proiettori e tergicristalli, retrovisore interno elettrocromatico e Follow Me Home automatico)

Climatizzatore automatico bi-zona con bocchette di aerazione posteriori

Sistema Keyless start

Volante multifunzione rivestito in pelle pieno fiore e regolabile in altezza e profondità

Specchi retrovisori esterni regolabili e riscaldabili a comando elettrico

Sedili anteriori regolabili in altezza

Rivestimento in tessuto Meco Mistral

Accenti in carbon look alla plancia

Levette al volante per le versioni equipaggiate con cambio EAT8

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Tre prese da 12V (una anteriore, una posteriore, una nel vano bagagli).

Digitalizzazione, connettività e infotainment

Modulo Peugeot i-Cockpit con Head-up Digital Display da 12.3”

Schermo touch da 8” capacitivo

Impianto audio DAB tri-tuner con comandi al volante, sei altoparlanti, prese Usb, lettore MP3, connettività Bluetooth e presa Aux-In.

Sistemi di sicurezza e ADAS di ausilio attivo alla guida

Abs con Ref, Afu ed Esp ed Hill start Assist

Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione

Freno di stazionamento elettrico e Hill Assist

Regolatore e limitatore di velocità programmabile

Active Safety Brake e Distance Alert

Time drive control

Extended Traffic Sign Recognition

Lane Departure Warning

Sensori di parcheggio posteriori.

