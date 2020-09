Peugeot 5008 restyling 2021: dettagli di stile e tanta tecnologia

Sulla scia della 3008, anche la 5008 è stata sottoposta al restyling per ritoccare lo stile ed incrementare la tecnologia a bordo.

E’ tempo di restyling per la 5008, SUV a tutto spazio della Peugeot che si adatta anche alle famiglie numerose per via dei suoi sette posti. Come sulla 3008, il frontale ed altri particolari hanno subito delle modifiche, ma per adesso la vettura a ruote alte del Leone, a differenza della sorella minore, non adotta motorizzazioni ibride plug-in.

Più carattere per il frontale

Esteticamente le modifiche non sono molte: la linea, per altro molto attuale, è rimasta sostanzialmente invariata, eccezion fatta per alcuni elementi tra cui la calandra, i fari e le nuove luci diurne a LED che vanno a caratterizzare il frontale. Anche dietro cambiano i fari, che diventano full LED. Non mancano le cromature che vanno a sottolineare l’andamento del design nelle varie prospettive, con quelle che adornano la fiancata particolarmente importanti. Completa il quadro la zona in nero lucido tra i gruppi ottici posteriori.

Anche il legno di tiglio per l’abitacolo

L’interno della 5008 è stato rivisto in alcuni particolari, tra cui la possibilità di avere le finiture in legno di tiglio per la variante GT, mentre la strumentazione spicca per la sua natura digitale con schermo da 12,3 pollici che ha una disposizione particolare, introdotta con la Peugeot 308, la quale consente di avere un volante più piccolo di quello della concorrenza. Un altro display da 10 pollici si erge sulla parte alta della plancia, mentre il tunnel centrale è stato arricchito dai comandi per selezionare le varie modalità di guida.

Motori benzina e diesel

Saranno disponibili per il momento solamente motori benzina e diesel, precisamente il 1.2 PureTech da 130 CV, il 1.6 PureTech da 180 CV ed i diesel 1.5 e 2 litri, rispettivamente, da 130 CV e 180 CV. Tra questi solamente il 1.2 a benzina ed il 1.5 diesel potranno essere scelti anche con il cambio manuale a 6 rapporti, mentre tutti gli altri sono unicamente con l’automatico Eat8 ad 8 marce. Nessun propulsore ibrido plug-in, almeno per ora, poi vedremo in futuro, anche in base alla risposta del mercato.

Migliorano gli ADAS

La sicurezza non è mai troppa, così ecco che adesso si può avere anche il Night Vision per tenere sotto controllo la strada anche nelle condizioni più difficili della guida notturna tramite gli infrarossi. Ma c’è anche il cruise control adattivo con funzione stop and go, mentre la frenata d’emergenza è stata evoluta e adesso funziona non solo in città, ma anche fuori fino a 140 km/h.

