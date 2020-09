Volkswagen Golf 8 TGI: allestimenti, dotazioni e prezzi

L’alimentazione a metano monofuel 130 CV completa l’assortimento di sistemi di propulsione per la bestseller di Wolfsburg proposta in due configurazioni e che assicura oltre 400 km a gas.

A poco meno di un anno dalla presentazione in anteprima ufficiale, la lineup di Volkswagen Golf 8 completa l’assortimento di sistemi di alimentazione: alle declinazioni benzina TSI e GTI, turbodiesel TDI, mild-hybrid a 48V eTSI e ibrido plug-in eHybrid e GTE (proposte in listino con prezzi che partono da 26.100 euro per il modello 1.0 TSI Evo 110 CV in allestimento Life), si aggiunge la altrettanto attesa versione a metano. È VW Golf 8 TGI (sigla che il Gruppo VAG utilizza per i propri modelli alimentati a gas naturale), provvista di omologazione “monofuel” – anche in questo caso fedelmente alle strategie eco friendly del Gruppo Volkswagen – che permette di usufruire dell’esenzione parziale o totale della tassa di proprietà (bollo auto) se il serbatoio della benzina ha una capacità inferiore a 15 litri. Dunque, per l’Italia, in ossequio alla normativa nazionale (art. 17, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997), sono previste sostanziose agevolazioni fiscali e finanziarie a supporto dello sviluppo dei veicoli GPL e gas naturale.

Debutto imminente: ecco prezzi e allestimenti

Già comunicata la timeline di esordio di Volkswagen 8 TGI sul mercato: la novità a metano che completa l’assortimento del modello-bestseller di Wolfsburg debutta con prezzi che partono da 32.500 euro. Le prime consegne in Italia sono previste nel quarto trimestre 2020.

VW Golf 8 TGI viene proposta in due allestimenti:

Life

Style.

Importi di vendita “chiavi in mano”.

Volkswagen Golf 8 TGI DSG Life: 32.500 euro

Volkswagen Golf 8 TGI Style: 34.350 euro.

Le dotazioni standard

Di seguito il dettaglio degli equipaggiamenti della configurazione Life.

Esterni

Gruppi ottici anteriori a Led

Fanaleria posteriore a Led

Paraurti, gusci degli specchi retrovisori e maniglie porta in tinta carrozzeria

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili a comando elettrico e con indicatori di direzione integrati

Cerchi in lega “Norfolk” da 7×16” con pneumatici da 205/55 – 16

Vetri atermici.

Interni

Illuminazione “ambient” a dieci varianti cromatiche

Bracciolo centrale anteriore regolabile in altezza ed in profondità e con vano portaoggetti

Bocchette di aerazione posteriori

Volante multifunzione rivestito in pelle e regolabile in altezza ed in profondità

Pomello della leva del cambio rivestito in pelle

Rivestimento dei sedili in tessuto “Maze”

Sedili anteriori “Comfort”, regolabili in altezza e con supporto lombare

Rivestimento in tessuto per il bagagliaio

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli e sui pannelli porta

Climatizzatore automatico “Climatronic” a controllo digitale e con filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni.

Infotainment, connettività e ADAS

Display multifunzione a colori 10.25” Digital Cockpit Pro, App-Connect, impianto audio digitale DAB+ Radio Composition Media con display touchscreen 8”, servizi online We Connect, tecnologia OCU-Online Connectivity Unit

Funzione Coming Home e Leaving Home

Tecnologia di connettività Car-to-X

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS

Cruise Control adattivo

Differenziale autobloccante XDS a controllo elettronico

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

Lane Assist

Multi Collision Brake

Fatigue Detection.

Motorizzazione, prestazioni e consumi

Sotto il cofano, Volkswagen Golf 8 TGI viene equipaggiata con l’unità motrice a ciclo Miller 1.4 TSI, caratterizzata da un elevato rapporto di compressione (12,5:1) necessario per aumentare l’efficienza e diminuire le emissioni di CO2, dotata di sistema Start&Stop, alimentata con turbocompressore a geometria variabile, ed abbinata al cambio automatico doppia frizione DSG a sette rapporti. La potenza massima è di 130 CV, la forza motrice, disponibile in un ampio “range” di lavoro, è di 200 Nm di coppia massima fra 1.400 e 4.000 giri/min.

Piuttosto brillante su strada, Volkswagen Golf 8 TGI viene dichiarata per una velocità massima di 211 km/h.

Sul fronte dei consumi e delle emissioni, VW Golf 8 TGI denuncia 6,2-6,5 metri cubi di metano per 100 km, ed emissioni di CO2 nell’ordine di 111-116 g/km (valori Wltp).

Le tre bombole per il gas naturale hanno una capacità complessiva di 115 litri (o 17,3 kg), che nell’utilizzo reale garantiscono più di 400 km con un “pieno”. Inoltre, una volta esaurito il gas, la vettura passa autonomamente all’alimentazione a benzina (c’è un serbatoio supplementare da 9 litri).

