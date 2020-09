Renault Twingo Electric Vibes Limited Edition: dotazioni e prezzi

Il debutto della citycar elettrica sul mercato si accompagna con il lancio della variante in serie limitata che caratterizza ulteriormente il corpo vettura e le finiture. Tutti i dettagli.

In perfetta corrispondenza con il programma di esordio della attesa declinazione “zero emission” di Renault Twingo sul mercato, la “Marque à Losanges” accompagna l’ingresso ufficiale della “baby elettrica” con la serie speciale Electric Vibes Limited Edition: una declinazione che gioca sull’immagine simpaticamente dinamica della “segmento A” di Billancourt aggiornata nel 2019 – sviluppata in parallelo a Smart forFour, con la quale condivide piattaforma e architettura, entrambe sono quindi simili fra loro per ingombri esterni e misure di abitabilità e capacità di trasporto bagagli – attraverso una caratterizzazione decisamente personale e provvista di un piacevole “quid” sportiveggiante.

Prezzo e offerta di vendita

Già disponibile in ordinazione, la serie speciale Renault Twingo ZE Vibes Limited Edition viene proposta, con batteria di proprietà, a 24.350 euro (escluso l’Ecobonus: facendo ricorso agli incentivi, l’importo di acquisto è sensibilmente inferiore).

Per la fase di “lancio” commerciale, Renault organizza una esclusiva offerta: un voucher da 1.385 kWh di energia, utilizzabile negli “hub” di ricarica pubblici, e riservato a quanti effettuano una prenotazione online di Twingo ZE Electric Vibes, attraverso il sito Web www.electromobility.renault.it, entro il 31 ottobre 2020 e formalizzeranno il relativo ordine, presso la rete commerciale Renault, entro il 31 dicembre 2020.

Ricordiamo brevemente che Renault Twingo ZE in allestimento Zen debutta in listino a partire da 22.450 euro, e la versione Intens viene proposta a 23.650 euro (tutti i prezzi sono IVA compresa ed escludono gli Ecobonus statali).

Corpo vettura: gli accenti esclusivi

Le linee esterne di Renault Twingo Electric Vibes Limited Edition sono quelle, ben note, della citycar francese (felicemente avviata ai ventotto anni di produzione, leader di mercato nel segmento A in Francia, nonché stabilmente al quarto posto fra le “small” più vendute in Europa), oggetto di un programma di rinnovamento realizzato nel 2019. Nello specifico, l’allestimento Electric Vibes mette in evidenza un inedito “capitolato” di personalizzazione estetica che comprende, fra gli altri:

nuova tinta carrozzeria “Orange Valencia” che si aggiunge alle altre varietà di colorazione proposte in catalogo di Twingo ZE

motivi grafici dedicati, composti da linee in bianco e grigio oppure in arancione e grigio (a seconda della tinta carrozzeria scelta dall’acquirente)

due tipologie di “stripping”: versione Light (che evidenzia la linea di cintura del veicolo), e “Full” (che si estende fino al tetto)

monogramma “Vibes” collocato sulle porte posteriori ad ornamento delle modanature di protezione laterali

cerchi in lega da 16” verniciati in bianco a finitura diamantata e provvisti di tappi copridado in arancione

calandra con inserti in bianco.

Riprendiamo brevemente le misure di ingombro esterne.

Lunghezza: 3,6 m

Larghezza: 1,65 m

Altezza: 1,5 m

Passo: 2.492 mm

Raggio di sterzata: 4,3 m

Capacità utile di trasporto bagagli: 174-219 litri nel normale assetto di marcia, e fino a 980 litri a sedili posteriori abbattuti.

Abitacolo e infotainment

All’interno, Renault Twingo Electric Vibes Limited Edition propone il motivo grafico a strisce colorate sui sedili (rivestiti in combinazione tessuto e pelle TEP) e sulla plancia, nonché una finitura dedicata per i battitacco, i tappetini e la base della leva del cambio in tinta arancione anodizzato. La dotazione multimediale fa ricorso al dispositivo Easy Link con display da 7”, impianto audio DAB, compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto, interfaccia per la App MY Renault ed ai servizi connessi ZE (sistema “ereditato” dalla “segmento B” a zero emissioni Renault Zoe) funzionali al controllo del livello di carica e l’autonomia residua delle batterie, oltre che (ne parliamo più diffusamente qui sotto) alla programmazione della ricarica e della pre-climatizzazione del veicolo.

Propulsione, autonomia e ricarica

La “tuttodietro” Twingo ZE viene equipaggiata con il modulo elettrico R80 da 81 CV di potenza massima e 160 Nm di coppia massima. L’alimentazione si avvale di una batteria ad otto celle – sviluppata da LG Chem – agli ioni di litio da 22 kWh di capacità.

La percorrenza dichiarata secondo gli standard Wltp (in fase di omologazione) è, in ambito urbano, di 270 km: un valore che giudichiamo sufficiente per una settimana di spostamenti in città senza che vi sia bisogno di effettuare soste per il “pieno” di energia. In effetti, un aiuto al chilometraggio con una singola carica arriva dal ricorso alla modalità “Eco Mode” (attivabile attraverso un pulsante collocato sulla consolle centrale) ed al programma di guida “B-Mode”, che consente al guidatore la selezione fra tre livelli di frenata rigenerativa, i quali entrano in funzione non appena il pedale dell’acceleratore venga rilasciato.

Per la ricarica, Renault Twingo ZE viene fornita di cavo Mode 3 per l’allaccio ad una presa di Tipo 2 e di un caricabatterie Caméléon da 22 kW a corrente alternata, attraverso cui si può collegare il veicolo alle colonnine pubbliche: con questo sistema, un ciclo di ricarica completa richiede un’ora e mezza, oppure 30 minuti per ottenere energia sufficiente ad una percorrenza di 80 km.

Organizzare la ricarica in qualsiasi momento

In virtù dell’adozione del dispositivo multimediale Easy Link che consente la compatibilità del modulo infotainment di bordo con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, alla App MY Renault ed alla suite di servizi connessi Z.E., Renault Twingo ZE Electric Vibes permette la pianificazione della ricarica delle batterie in qualsiasi momento mediante il proprio smartphone.

