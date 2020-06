Audi A3 Sportback e Sedan: i prezzi delle versioni 30 TFSI e 30 TDI

La nuova generazione della “compatta” più venduta di Ingolstadt si amplia con l’arrivo delle varianti entry level, già in vendita a partire da 27.950 euro.

In piena corrispondenza con la “tabella di marcia” annunciata all’inizio di marzo, in occasione cioè del vernissage di Audi A3 2020, la quarta generazione della “supercompatta” bestseller in Italia (primato di vendite Audi nel nostro Paese che ha trovato conferma nel 2019) si amplia con l’arrivo di una motorizzazione di ingresso alla lineup. Si tratta, nello specifico, della configurazione equipaggiata con l’unità motrice 1.0 TFSI da 110 CV, e che dal canto suo va ad arricchire ulteriormente una lineup che lo scorso aprile aveva già salutato l’esordio dell’inedita variante ad alimentazione mild-hybrid a 48V abbinata all’unità motrice 1.5 TFSI 150 CV con cambio S Tronic. Con il debutto di Audi A3 30 TFSI (questa la sigla utilizzata per la nuova declinazione 1.0 TFSI, secondo la recente denominazione adottata dalla nuova produzione di Ingolstadt), Audi A3 Sportback ed Audi A3 Sedan 2020 si articolano su una gamma di modelli benzina, mild hybrid e turbodiesel dalle potenze comprese fra 110 e 150 CV, e su una forbice di prezzi “chiavi in mano” che parte da 27.950 euro.

La lineup degli allestimenti e quanto costa

Nello specifico, Audi A3 30 TFSI viene proposta, come accennato nelle due configurazioni Sportback e Sedan (berlina tre volumi), su quattro varianti di allestimento:

“base”

Business

Business Advanced

S Line Edition.

L’assortimento di versioni è, dunque, corrispondente alle declinazioni di recente esordio sul mercato.

Riguardo agli importi di vendita (“chiavi in mano”), di seguito l’indicazione dei prezzi comunicata da Audi.

Audi A3 Sportback 30 TFSI

Base: 27.950 euro

Business: 30.450 euro

Business Advanced: 31.750 euro

S Line Edition: 33.650 euro.

Audi A3 Sedan 30 TFSI

Base: 29.250 euro

Business: 31.750 euro

Business Advanced: 32.550 euro

S Line Edition: 34.950 euro.

Contestualmente all’ingresso in gamma della novità “entry-level” a benzina, per Audi A3 Sedan si segnala il debutto commerciale della versione turbodiesel 2.0 TDI da 116 CV. Audi A3 Sedan 30 TDI viene messa in vendita con prezzi (“chiavi in mano”, IVA esclusa) che partono da 30.450 euro.

Le caratteristiche di motorizzazione

L’unità motrice 1.0 tre cilindri è quella, già nota, da tempo adottata dalle più recenti proposte del Gruppo VAG. Dal punto di vista costruttivo, il piccolo tricilindrico turbo dichiara un peso decisamente contenuto (88 kg) in virtù dell’adozione del blocco motore in alluminio e dei gruppi pistone-biella realizzati, rispettivamente, in lega leggera e forgiate, caratteristica che – evidenziano i tecnici dei “Quattro Anelli” – rendono l’unità motrice esente dai tipici squilibri delle architetture a tre cilindri tanto da non necessitare l’ausilio del controalberino di equilibratura. La distribuzione (quattro valvole per cilindro) prevede i doppi alberi a camme (di aspirazione e scarico) regolabili con, ciascuno, un angolo di manovellismo di 50 gradi e 40 gradi. Ulteriori caratteristiche, rivolte all’ottimizzazione del rendimento energetico: collettore di scarico integrato nella testata, circuito di raffreddamento dedicato per basamento e testata, iniezione diretta, sovralimentazione mediante turbocompressore e adozione del filtro antiparticolato.

I dati tecnici e i valori prestazionali

Tipo motore: a benzina, ciclo Otto

Numero cilindri: 3

Cilindrata complessiva: 999 cc

Distribuzione: 12 valvole, alberi a camme a fasatura variabile

Alimentazione: iniezione diretta di benzina

Sovralimentazione: turbocompressore

Potenza massima: 110 CV

Coppia massima: 200 Nm disponibili a 2.000 giri/min

Velocità massima dichiarata: 204 km/h (A3 Sportback 30 TFSI); 210 km/h (A3 Sedan 30 TFSI)

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 10”6 per entrambe le configurazioni di carrozzeria

Consumi ed emissioni a ciclo WLTP dichiarati: fino a 18,5 km con un litro di benzina (A3 Sportback 30 TFSI), fino a 19 km/l (A3 Sedan 30 TFSI); 123-136 g/km di CO2 (A3 Sportback 30 TFSI), 120-133 g/km di CO2 (A3 Sedan 30 TFSI).

Per Audi A3 Sedan 2.0 (30) TDI, le caratteristiche dell’unità turbodiesel sono le seguenti:

Numero cilindri: 4

Potenza massima: 116 CV

Coppia massima: 300 Nm

Consumi ed emissioni WLTP dichiarati: fino ad oltre 24 km con un litro di gasolio; 108-121 g/km di CO2.

Le principali dotazioni

Nello specifico, Audi A3 Sportback ed A3 Sedan 30 TFSI e 30 TDI vengono equipaggiate con il ricco assortimento di accessori up-to-date che fanno parte delle configurazioni più “elevate” (per cilindrata) della quarta generazione di Audi A3, in particolar modo per quanto riguarda le tecnologie di digitalizzazione. Si segnalano, a questo proposito:

display strumentazione da 10.25” configurabile mediante i comandi collocati sul volante multifunzione

configurabile mediante i comandi collocati sul volante multifunzione modulo infotainment MIB 3 a comandi vocali intelligenti e sistema MMI (con dispositivo di navigazione MMI Plus provvisto, dalla variante Business, di comandi MMI Touch)

a comandi vocali intelligenti e sistema MMI (con dispositivo di navigazione MMI Plus provvisto, dalla variante Business, di comandi MMI Touch) suite di servizi online Audi Connect

Audi Connect visualizzazione delle mappe in formato ampliato

in formato ampliato interfaccia per device portatili Audi Smartphone Interface (di serie a partire dall’allestimento Business) compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto

Audi Smartphone Interface (di serie a partire dall’allestimento Business) compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto impianto audio digitale DAB+

DAB+ nuovi comandi di regolazione del volume lungo il tunnel centrale

lungo il tunnel centrale nuovo disegno delle bocchette di aerazione.

A richiesta sono disponibili, fra gli altri:

assistente al percorso (dispositivo che segue i principi di “machine learning”)

(dispositivo che segue i principi di “machine learning”) sistema Audi Virtual Cockpit Plus da 12.3” configurabile in diversi layout (ad esempio, il “pacchetto” Audi Connect Navigation & Infotainment Plus comprende il comando vocale programmato per rispondere a domande che si basano sulle informazioni di bordo così come dalle conoscenze presenti nel cloud)

configurabile in diversi layout (ad esempio, il “pacchetto” Audi Connect Navigation & Infotainment Plus comprende il comando vocale programmato per rispondere a domande che si basano sulle informazioni di bordo così come dalle conoscenze presenti nel cloud) sistema Audi Phone Box con collegamento dello smartphone utente all’antenna veicolo e ricaria ad induzione.

L’assortimento di sistemi ADAS

Dal punto di vista degli ausili attivi alla guida, Audi A3 Sportback e Sedan 30 TFSI e Audi A3 Sedan 30 TDI vengono provviste del sistema Audi Pre-sense Front (funzionale ad evitare gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti) e del Collision-avoid Assist (sistema di riconoscimento ed assistenza agli ostacoli) ed assistenza al mantenimento di corsia; fra le dotazioni ADAS disponibili in opzione, ci sono l’avviso di uscita e l’assistenza al cambio di corsia.

