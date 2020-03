Audi A3 Sportback 2020: prezzo da 29.150 euro

La Casa dei quattro anelli apre gli ordini dedicati alla quarta generazione della media teutonica di carattere premium proposta da 29.150 euro.

La Casa di Ingolstadt ha annunciato l’apertura degli ordini sul mercato italiano della nuova Audi A3 Sportback 2020, quarta generazione dell’apprezzata media teutonica di carattere premium nata nell’ormai lontano 1996 e distribuita nel mondo in ben 5 milioni di esemplari. Il rinnovato modello che 24 anni fa ha dato vita al segmento delle premium compatte viene proposto nel nostro paese ad un prezzo di listino che parte da 29.150 euro.

Più accattivante e spaziosa

La nuova Audi A3 si distingue per la nuova firma luminosa e per le fiancate svasate in grado di regalare maggiore dinamismo alla vista d’insieme. All’interno della cinque porte tedesca troviamo un abitacolo che risulta più spazioso rispetto alla generazione che sostituisce, ottenuto con una larghezza del corpo vettura ampliata di 3 cm. La nuova A3 diventa anche più tecnologica, come sottolinea la presenza della strumentazione 100% digitale “Virtual Digital Cockpit” con schermo da 10,25 pollici, a cui si aggiunge il display da 10,1 pollici dedicato al sistema di infotainment, gestibile tramite comandi del volante, quelli vocali e “touch” e sfruttando l’ormai nota manopola posizionata sul tunnel centrale.

Una gamma completa

Gli allestimenti disponibili sono:

base

Business

Business Advanced

S line edition

La gamma motorizzazioni si apre con il benzina 1.5 litri TFSI, turbo a iniezione diretta da 150 CV e 250 Nm di coppia, a cui si aggiunge il 2.0 litri TDI, declinato nei livelli di potenze da 116 CV e 300 Nm oppure da 150 CV e 360 Nm. Quest’ultima versione risulta accoppiata al cambio doppia frizione S tronic a 7 rapporti con comandi al volante. Tra gli optional a richiesta spiccano le sospensioni sportive (di serie sulla versione S line edition), mentre sfruttando le potenzialità dell’Audi drive select (S line edition), il conducente può optare tra le modalità di guida chiamate: comfort, auto, dynamic, efficiency e individual.

Prezzi

La nuova Audi A3 Sportback viene offerta a partire da 29.150 euro (2.0 TDI 116 CV), la versione 2.0 litri (35) TDI S tronic 150 CV viene proposta a partire da 35.200 euro, mentre la variante a benzina 1.5 litri (35) TFSI 150 CV è offerta a partire da 30.100 euro.

