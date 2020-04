Audi A3: prezzi, allestimenti e autonomia della nuova versione mild hybrid

La lineup della compatta di Ingolstadt più venduta in Italia si arricchisce con il debutto della variante MHEV a 48V: tutti i dettagli.

Ad un mese esatto dal via alle ordinazioni, la nuova gamma Audi A3 Sportback 2020 (quarta edizione della “supercompatta” bestseller in Italia: primato di vendite Audi nel nostro Paese che ha trovato conferma nel 2019) si amplia con l’arrivo della inedita variante ad alimentazione mild-hybrid a 48V abbinata all’unità motrice 1.5 TFSI 150 CV con cambio S Tronic.

Già definiti configurazioni di allestimento e prezzi di vendita: Audi A3 Sportback 35 TFSI S Tronic 150 CV MHEV 48V viene proposta sulla consueta gamma di quattro declinazioni:

A3 Sportback

Business

Business Advanced

S Line Edition.

Di seguito gli importi di vendita “chiavi in mano”.

Audi A3 35 TFSI S Tronic 150 CV MHEV 48V: 32.300 euro

Audi A3 35 TFSI S Tronic 150 CV MHEV 48V Business: 34.800 euro

Audi A3 35 TFSI S Tronic 150 CV MHEV 48V Business Advanced: 36.100 euro

Audi A3 35 TFSI S Tronic 150 CV MHEV 48V S Line Edition: 38.000 euro.

Le dotazioni

L’assortimento di lineup per la nuova versione mild hybrid di Audi A3 2020 segue le dotazioni che già contraddistinguono le altre versioni disponibili sul mercato, ovvero A3 35 TFSI 150 CV, A3 30 TDI 116 CV ed A3 35 TDI S Tronic 150 CV.

Elementi corpo vettura

Cerchi in lega da 7×16”

Pneumatici: 205/55 R 16

Gruppi ottici anteriori a Led con sensore luci e funzione coming home/leaving home

Specchi retrovisori esterni (gusci in tinta carrozzeria) regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e con funzione automatica di antiabbagliamento, funzione marciapiede lato passeggero ed indicatori a Led integrati

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria

Parabrezza atermico.

Dotazioni abitacolo

Sedili anteriori a regolazione manuale per altezza, posizione longitudinale, schienale, poggiatesta e altezza cintura di sicurezza

Sedili posteriori frazionabili a schema 40 : 60

Rivestimento sedili in tessuto “Index”

Inserti alla plancia e al cruscotto in vernice effetto seta grigio platino

Rivestimento padiglione in tessuto nella tinta grigio acciaio

Sterzo a comando elettromeccanico con regolazione della servoassistenza in tre modalità (Auto, Comfort, Dynamic) in funzione dei programmi selezionati dal sistema Audi Drive Select

Climatizzatore manuale (automatico bi-zona dall’allestimento Business)

Tappetini in velluto.

Sistema multimediale, infotainment e connettività

Strumentazione digitale da 10.25” con visualizzazione informazioni di velocità, data ed ora, contachilometri totale e parziale, temperatura esterna, livello carburante con autonomia residua, suggerimento di cambio marcia (per cambio manuale ed automatico in modalità manuale), stazione radio corrente o titolo del brano musicale, lista delle stazioni radio o dei dispositivi media, menu “telefono” (in combinazione con volante multifunzione)

Computer di bordo con visualizzazione parametri di utilizzo della vettura (consumo medio ed istantaneo, autonomia residua, velocità media, tempo di percorrenza e distanza percorsa) e programma di efficienza integrato a supporto del conducente mediante panoramica sui dati di consumo e suggerimenti per favorire uno stile di guida all’insegna dell’economia

Funzione Attention Assist

Modulo Audi Virtual Cockpit su display da 10.25” a partire dall’allestimento Business

Impianto audio MMI radio Plus con display da 10.1” a colori, 6 altoparlanti, una presa USB-A e una presa USB-C, interfaccia Bluetooth, comandi vocali naturali per telefono, controllo multimediale e funzioni veicolo

Impianto di navigazione MMI Plus con MMI Touch (a partire dall’allestimento Business).

Sistemi ausilio alle manovre e ADAS

Supporto allo schivamento ostacoli mediante il supporto dei dispositivi Audi Pre-sense Front e Lane Departure Warning

Freno di stazionamento elettromeccanico

Cruise Control con limitatore di velocità.

Dimensioni esterne

Lunghezza “fuori tutto”: 4,34 m

Larghezza: 1,81 m (specchi retrovisori esclusi); 1,98 m (con specchi retrovisori esterni)

Altezza massima: 1,45 m

Passo: 2.636 mm

Sbalzo anteriore: 905 mm

Sbalzo posteriore: 802 mm.

Abitabilità e vano bagagli

Larghezza massima ai sedili anteriori: 1,46 m (a livello dei gomiti)

Larghezza massima ai sedili posteriori: 1,425 m (a livello dei gomiti)

Altezza ai sedili anteriori: 1.028 mm

Altezza ai sedili posteriori: 955 mm

Altezza della soglia di carico: 671 mm

Lunghezza vano bagagli: 775 mm

Larghezza vano bagagli ai passaruota interni: 1.000 mm.

I “pacchetti” a richiesta

Confermata anche la disponibilità dell’esclusivo “kit” di dotazioni Edition One; da segnalare, fra le novità, l’introduzione del “pacchetto” a richiesta Design Selection (che si affianca al “pack” sportivo S Line) per il layout abitacolo, improntato ad una marcata eleganza di immagine: ne fanno parte il modulo di illuminazione “ambient” in 30 varietà di colore, raffinate modanature in legno di betulla per la plancia a sua volta provvista di profili in grigio platino ad effetto satinato, inserti in look alluminio estesi ai battitacco anteriori retroilluminati, braccioli in ecopelle con cuciture a contrasto ai pannelli porta anteriori, tappetini in velour, rivestimenti sedili in tessuto “Torsion” (ottenibili a richiesta senza sovrapprezzo) realizzati dal riciclo di bottiglie in PET.

La tecnologia di propulsione

Sotto il cofano, Audi A3 35 TFSI S Tronic 150 CV MHEV viene equipaggiata con l’unità motrice 1.5 (1.498 cc) TFSI 4 cilindri 150 CV di nuova generazione (viene utilizzato, fra le altre, a bordo di Volkswagen Golf 8) dotata di sistema di disattivazione COD-Cylinder On Demand di due dei quattro cilindri nelle condizioni di lavoro a basso e medio carico, in abbinamento alla trasmissione S Tronic 7 rapporti doppia frizione ed alla tecnologia “ibrido leggero” MHEV: una “vecchia conoscenza” nella produzione di Ingolstadt. Il sistema mild hybrid si avvale dell’alternatore-starter RSG azionato mediante cinghia, pronto a fornire 12 CV e 50 Nm supplementari nelle fasi di partenza e di ripresa ai regimi inferiori. Come già avviene per altri dei più recenti modelli Audi elettrificati, il recupero dell’energia cinetica nelle fasi di decelerazione e di frenata viene “ereditato” dal SUV 100% elettrico Audi e-tron: ne fanno parte l’impianto frenante elettroidraulico integrato ed il sistema di frenata rigenerativa, quest’ultima in grado di provvedere al recupero fino a 12 kW di potenza: l’energia in più viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio. Audi A3 35 TFSI S Tronic 150 CV MHEV dispone altresì dell’altrettanto conosciuta funzione “coasting”, attiva fra 40 e 160 km/h; il sistema Start&Stop si aziona a partire da 22 km/h.

Consumi, emissioni e valori prestazionali

Su strada, Audi A3 a tecnologia mild hybrid viene dichiarata per le seguenti performance:

Consumo WLTP a ciclo combinato : 5,6-6,2 litri di benzina per 100 km

: 5,6-6,2 litri di benzina per 100 km Emissioni di CO2 : 128-142 g/km

: 128-142 g/km Velocità massima : 224 km/h

: 224 km/h Tempo di accelerazione 0-100 km/h: 8”4.

Audi A3 35 TFSI S tronic MHEV 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +20