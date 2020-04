Audi A3 Sedan 2020: allestimenti, motorizzazioni e prezzi

Via alle prevendite per la nuova generazione della variante “tre volumi” di Audi A3. Quattro declinazioni e prime consegne nell’estate 2020.

In perfetta corrispondenza con l’evoluzione di gamma, avviata di recente attraverso il “lancio” commerciale della compact-bestseller in configurazione due volumi, Audi arricchisce la propria lineup di segmento C con il via alle ordinazioni della “derivata” a tre volumi A3 Sedan di nuova generazione, caratterizzata dall’adozione del sistema mild-hybrid a supporto della versione 1.5 TFSI benzina con cambio S Tronic. I prezzi partono da 31.400 euro. Le prime consegne in Italia sono previste nella prossima estate.

Le versioni di gamma: è anche mild hybrid

La nuova generazione di Audi A3 con carrozzeria a tre volumi esordisce sul mercato su due varianti di alimentazione: benzina e turbodiesel.

Audi A3 Sedan 35 TFSI 150 CV con cambio manuale a sei rapporti e sistema COD (Cylinder On Demand) di disattivazione di due dei quattro cilindri nelle condizioni di lavoro a basso e medio carico;

Audi A3 Sedan 2.0 TDI 150CV con cambio S Tronic a sette rapporti.

Da segnalare il debutto della tecnologia mild hybrid a 48V (il conosciuto modulo alternatore-starter azionato mediante cinghia e provvisto di sistema di recupero dell’energia “ereditato” dal SUV 100% elettrico Audi e-tron, che a sua volta fornisce alla nuova generazione di A3 mild hybrid anche il sistema di frenata elettroidraulica integrata e la frenata rigenerativa). La variante MHEV è relativa alla versione 1.5 TFSI 150 CV dotata di trasmissione S Tronic.

Ecco quanto costa e gli allestimenti

Audi A3 Sedan nella nuova configurazione 2020 viene, al pari della “sorella” Hatchback, proposta in quattro declinazioni di gamma:

Audi A3 Sedan “base”

Audi A3 Sedan Business

Audi A3 Sedan Business Advanced

Audi A3 Sedan S Line Edition.

Prezzi di vendita “chiavi in mano”

Audi A3 Sedan 35 TFSI 150 CV cambio manuale : da 31.400 euro (“base”), da 33.900 euro (Business), da 34.700 euro (Business Advanced), da 37.100 euro (S Line Edition);

: da 31.400 euro (“base”), da 33.900 euro (Business), da 34.700 euro (Business Advanced), da 37.100 euro (S Line Edition); Audi A3 Sedan 35 TFSI cambio S Tronic : da 33.600 euro (“base”), da 36.100 euro (Business), da 36.900 euro (Business Advanced), da 39.300 euro (S Line Edition);

: da 33.600 euro (“base”), da 36.100 euro (Business), da 36.900 euro (Business Advanced), da 39.300 euro (S Line Edition); Audi A3 Sedan 35 TDI 150 CV cambio S Tronic: da 36.500 euro (“base”), da 39.000 euro (Business), da 39.800 euro (Business Advanced), da 42.200 euro (S Line Edition).

La dotazione di serie

In allestimento standard, Audi A3 Sedan 2020 presenta un “capitolato” di accessori piuttosto ricco, in special modo per quanto riguarda i sistemi hi-tech. Di seguito i principali equipaggiamenti.

Cerchi in lega da 8×17” nel disegno a cinque razze con pneumatici da 225/45 R 17

Gruppi ottici anteriori a Led

Sensore luci

Sensore pioggia

Specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e con funzione automatica di antiabbagliamento

Rivestimento sedili in tessuto “Index”

Sedili posteriori frazionabili nello schema 40 : 60

Sterzo elettromeccanico regolabile, in combinazione con il sistema Audi Drive Select, nelle modalità Auto, Comfort e Dynamic

Climatizzatore manuale

Tappetini in velluto

Strumentazione digitale con display da 10.25” e visualizzazione di velocità, data ed ora, contachilometri totale e parziale, temperatura esterna, livello carburante con autonomia residua, suggerimento di cambio marcia (per cambio manuale ed automatico in modalità manuale), stazione radio corrente o titolo del brano musicale, lista delle stazioni radio o dei dispositivi media. Se disponibile, viene mostrato il menu “telefono” (in combinazione con volante multifunzione

Computer di bordo

Modulo infotainment con chiamata d’emergenza Audi connect con Audi connect Remote & Control, impianto audio MMI Radio Plus con schermo da 10.1” a colori MMI Touch, sei altoparlanti, interfaccia Bluetooth, comandi vocali e modulazione del volume in base alla velocità del veicolo; due prese Usb-C posteriori

Freno di stazionamento elettromeccanico

Sistema Audi Pre-sense Front con riconoscimento ciclisti e pedoni

Sistema Lane Departure Warning

Cruise Control con limitatore di velocità

Kit riparazione pneumatici con compressore 12V.

Nuova Audi A3 Sedan 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +14