Audi A8 TFSI e: caratteristiche, autonomia, prezzi dell’ibrida plug-in

Due configurazioni (passo standard e passo lungo), 449 CV e 700 Nm, fino a 37 km con un litro e 45 km di percorrenza “zero emission”. Tutti i dettagli.

In perfetta corrispondenza con la “tabella di marcia” annunciata lo scorso autunno, ed in ordine alla massiccia strategia di sviluppo dell’elettrificazione (37 miliardi di euro entro il 2024, 12 dei quali rivolti allo sviluppo della e-mobility; 30 modelli elettrificati al 2025, 20 dei quali ad alimentazione 100% elettrica), Audi porta all’esordio la novità A8 TFSI e ad alimentazione ibrida plug-in anche in Italia.

Prezzi ed equipaggiamenti

La novità alto di gamma A8 60 TFSI e quattro Tiptronic viene declinata anche nella variante a passo lungo A8 L 60 TFSI e quattro Tiptronic. Di seguito l’indicazione dei prezzi di vendita “chiavi in mano”.

Audi A8 60 TFSI e 3.0 quattro Tiptronic : 108.850 euro

: 108.850 euro Audi A8 L 60 TFSI e 3.0 quattro Tiptronic: 116.150 euro.

Le dotazioni

Per entrambe le configurazioni (A8 60 TFSI e, ed A8 L 60 TFSI e), l’allestimento comprende, nell’ordine:

Corpo vettura

cerchi in lega da 9×19” con pneumatici da 255/45 R 19 e sistema di rilevamento bullone allentato attraverso l’ESC ed avviso nel Virtual Cockpit per il conducente

gruppi ottici Full Led (tecnologia che comprende luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, luci di svolta, All-weather light e luci per autostrada) e dispositivo di assistenza attiva per i proiettori abbaglianti

fanaleria posteriore a Led ad intensità variabile a seconda delle condizioni di guida

sensore luci

sensore pioggia

specchi retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e con funzione memory

comando elettrico di apertura e chiusura baule

parabrezza in vetro acustico di sicurezza laminato e cristalli delle portiere anteriori in vetro acustico per un miglior isolamento dalla rumorosità esterna; lunotto termico, con temporizzatore

pacchetto “Chrome” (ne fanno parte elementi cromati ai paraurti, ai terminali di scarico, griglia “single frame” e prese d’aria in colore nero titanio, inserti cromati alle maniglie porta, modanatura luminosa al paraurti anteriore).

Abitacolo

Sedili anteriori “Comfort” con supporto lombare e bracciolo centrale e funzioni di regolazione elettrica per posizione longitudinale, altezza sedile, inclinazione sedile e schienale con due posizioni di memoria

Sedile posteriore a tre posti con bracciolo centrale

Riscaldamento per i sedili anteriori e per le zone laterali dei sedili posteriori

Rivestimento in pelle “Valletta” per la parte centrale, i fianchetti e i poggiatesta dei sedili

Rivestimento in Alcantara per i pannelli porta

Inserti in legno di frassino grigio-marrone naturale al cruscotto, portiere e consolle centrale; con cornice in look alluminio

Inserti inferiori verniciati in grigio grafite

Pannello comandi con feedback aptico in look nero lucido

Rivestimento padiglione in tessuto (tinta coordinata alla colorazione negli interni scelta).

Comfort e tecnologie di bordo

Pulsanti (12) multifunzione al volante (rivestito in pelle con comando rapporti cambio a levette)

Climatizzatore automatico quadri-zona con comandi touch, sistema di rilevamento delle persone presenti a bordo, ricircolo automatico con sensore della qualità dell’aria e controllo posizione del sole, filtro antiallergico per polvere ed odori e sistema di utilizzo del calore residuo

Sistema di climatizzazione autonoma (raffreddamento o riscaldamento abitacolo prima dell’inizio di un viaggio) attivabile mediante funzione MMI o tramite App per smartphone

Due prese da 12V

Modulo infotainment MMI Plus con sistema touch response (display a colori da 10.1” a feedback aptico, lettore di schede di memoria SDXC, unità di controllo MMI con schermo a colori da 8.6” e feedback aptico per climatizzazione, infotainment e funzioni comfort)

Impianto audio digitale Audi Sound System da 180W a 10 altoparlanti con Centre speaker e subwoofer e 6 canali e ricezione stazioni radio in streaming secondo gli standard DAB, DAB+ e DMB Audio

Interfaccia Audi Music anteriore e posteriore (2 prese USB per ciascuna fila di sedili e provviste di funzione dati e ricarica)

Interfaccia Bluetooth controllabile mediante pulsanti sul volante o sistema MMI

Strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit da 12.3” (permette la visualizzazione personalizzata dei parametri di utilizzo del veicolo: velocità e numero di giri, mappe stradali, servizi Audi connect, informazioni radio e supporti multimediali) con grafica di visualizzazione ad indicatori piccoli (abbinata al computer di bordo ed ai contenuti MMI), configurazione dei dati del computer di bordo nel contagiri e visualizzazione delle mappe stradali in 3D sul display a colori da 12,3 pollici ad alta risoluzione; visualizzazione permanente delle informazioni di navigazione nel tachimetro con autopilota attivo

Personal Profile (possibilità di memorizzazione fino a 7 profili personali nel sistema MMI) per le impostazioni relative all’ergonomia, alle dinamiche telaio ed all’infotainment.

Sistemi di ausilio attivo alla guida

Cruise Control adattivo con limite di velocità programmabile

Sistema di ausilio “Plus”, anteriore e posteriore, per le manovre di parcheggio

Lane Departure Warning

Audi Pre-sense Front con sistema protezione pedoni

Audi Pre-sense Basic (funzionale all’attivazione di misure preventive per la protezione dei passeggeri: tensionamento delle cinture di sicurezza anteriori e, se presenti, sedili singoli laterali posteriori, ottimizzazione della posizione dei sedili, attivazione delle luci lampeggianti d’emergenza e chiusura del tetto panoramico in vetro e dei finestrini).

Le tecnologie di propulsione

Audi A8 60 TFSI e quattro Tiptronic viene equipaggiata con l’unità motrice 3.0 V6 TFSI ad iniezione diretta e filtro antiparticolato, che sviluppa una potenza massima di 340 CV, abbinata ad un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 136 CV, a sua volta integrato nel cambio Tiptronic ad otto rapporti con convertitore di coppia. La trasmissione è, come di consueto, integrale permanente Quattro. Durante le fasi di recupero dell’energia (“ereditato” dal SUV 100% elettrico Audi e-tron) che in fase di rilascio consente il recupero fino a 25 kW di potenza in fase di rilascio e fino a 80 kW in frenata, il motore elettrico funge da generatore, in modo da accumulare energia nella batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh di capacità che trova posto al di sotto del pianale di carico posteriore.

Valori di sistema

Potenza complessiva : 449 CV

: 449 CV Coppia massima : 700 Nm (disponibili già a 1.250 giri/min)

: 700 Nm (disponibili già a 1.250 giri/min) Velocità massima : 250 km/h (autolimitati); 135 km/h in modalità di marcia elettrica

: 250 km/h (autolimitati); 135 km/h in modalità di marcia elettrica Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h : 4”9

: 4”9 Consumo a ciclo combinato (WLTP) : 2,7-2,9 litri di benzina per 100 km (versione con passo standard); 2,8-3,0 litri di benzina per 100 km (versione a passo lungo)

: 2,7-2,9 litri di benzina per 100 km (versione con passo standard); 2,8-3,0 litri di benzina per 100 km (versione a passo lungo) Autonomia di marcia in modalità elettrica (WLTP): 45 km per la variante a passo standard; 44 km per il modello a passo lungo.

Modalità di guida e ricarica

Audi A8 TFSI e si avvia in elettrico, e procede “a zero emissioni” fino a quando il conducente preme con decisione sul pedale dell’acceleratore. A scelta del guidatore i tre programmi di commutazione EV, Audo e Hold:

EV : priorità alla trazione elettrica

: priorità alla trazione elettrica Auto : funzionamento ibrido controllato automaticamente attraverso il sistema di gestione predittiva della trazione

: funzionamento ibrido controllato automaticamente attraverso il sistema di gestione predittiva della trazione Hold: finalizzato al risparmio di energia in previsione di una successiva fase di viaggio.

Per la ricarica di Audi A8 60 TFSI e, la dotazione di serie comprende il sistema di ricarica domestica (cavo di alimentazione da 6 m con portata massima di 1,8 kW; tempo di ricarica completa: sei ore e mezza) e un cavo per l’allaccio della vettura alle colonnine pubbliche (AC fino a 7,4 kW: ricarica completa in due ore e mezza). A disposizione dei clienti, il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service che permette l’accesso ad una qualsiasi degli oltre 135.000 “hub” pubblici installati in 24 Paesi europei.

