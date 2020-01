Volkswagen Polo Sport: allestimenti e prezzi

La popolarissima “compatta” di Wolfsburg, giunta alla sesta serie, presenta una nuova variante che punta sul dinamismo delle dotazioni di tono sportivo.

Un nuovo allestimento si prepara ad arricchire la lineup di Volkswagen Polo 6: è l’inedita configurazione Sport, variante-bridge che si inserisce fra le versioni alto di gamma “Highline” e la più specialistica Polo GTI 200 CV (quest’ultima dichiaratamente votata ad un’immagine high performance). L’esordio sul mercato italiano di Volkswagen Polo Sport avviene, questo fine settimana, con l’iniziativa “Weekend Porte Aperte” in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Tre motori benzina e diesel; anche eco friendly a metano

Nel dettaglio, VW Polo Sport 2020 mantiene la piattaforma modulare trasversale MQB A0-Modularer Querbaukasten nella variante che ha debuttato come “ossatura” della nuova serie di Seat Ibiza, nonché l’assortimento di unità motrici della sesta generazione (in vendita dall’autunno 2017): vale a dire i modelli benzina 1.0 EVO da 80 CV e 1.0 TSI da 95 CV, turbodiesel 1.6 TDI da 95 CV provvisto di sistema SCR di selezione catalitica selettiva, più la versione 1.0 TGI da 90 CV alimentata a metano. Dedicata agli appassionati che non ritengano di rivolgersi ad un modello “estremo” quale la versione GTI da 200 CV è, infine, la variante 1.5 TSI da 150 CV con cambio automatico DSG sette rapporti doppia frizione e provvista del sistema ACT di disattivazione di due dei quattro cilindri nelle condizioni di lavoro a basso-medio carico, che dichiara una velocità massima di 216 km/h ed un tempo di 8”2 per l’accelerazione da 0 a 100 km/h. La nuova versione 1.5 TSI 150 CV viene annunciata per un consumo combinato (ciclo WLTP) di 6,3-6,4 litri di benzina per 100 km, ed emissioni di CO2 nell’ordine di 142-146 g/km.

Ecco quanto costa

Di seguito i prezzi di vendita “chiavi in mano”.

Versioni benzina

Volkswagen Polo Sport 1.0 EVO 80 CV: 18.450 euro

Volkswagen Polo Sport 1.0 TSI 95 CV con cambio manuale: 19.250 euro

Volkswagen Polo Sport 1.0 TSI 95 CV con cambio DSG doppia frizione: 20.750 euro

Volkswagen Polo Sport 1.5 TSI 150 CV con cambio DSG doppia frizione: 24.250 euro

Versioni turbodiesel

Volkswagen Polo Sport 1.6 TDI SCR Sport 95 CV con cambio manuale: 21.950 euro

Volkswagen Polo Sport 1.6 TDI SCR Sport 95 CV con cambio DSG doppia frizione: 23.450 euro.

Gli accessori di serie ed i pacchetti a richiesta

Caratteristici della nuova configurazione Polo Sport sono, nell’ordine, un allestimento esterno R-Line (comprendente la calandra con monogramma R-Line e la presa d’aria inferiore rifinita in nero lucido, il kit di paraurti e “minigonne” laterali R-Line, uno spoiler posteriore supplementare ed i terminali di scarico dalla sezione “a trapezio” ed a finitura cromata), la finestratura oscurata, un set di cerchi in lega “Sebring” da 16”, i fendinebbia anteriori. Il modulo infotainment con display da 8” prevede, di serie, l’impianto audio Composition Media e la suite multimediale Volkswagen Connect. A sua volta, la dotazione di Volkswagen Polo Sport può essere ampliata con il “Tech Pack” (programma che include il climatizzatore automatico “Climatronic”, la App-Connect per la compatibilità con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot ed il volante multifunzione rivestito in pelle), l’”Exterior Pack” e, per l’abitacolo, un “R-Line Interior Pack”, questi ultimi indirizzati verso una ulteriore caratterizzazione degli atout di dinamicità di VW Polo Sport.

L’offerta di vendita

Detto dei prezzi di listino che partono da 18.450 euro (versione 1.0 EVO 80 CV), Volkswagen Polo Sport debutta sul mercato con la formula Progetto Valore Volkswagen, offerta in promozione da 129 euro al mese per 36 mesi, con 2.500 euro di anticipo. Compresi nella nuova soluzione di vendita sono l’iniziativa Valore Futuro Garantito, 45.000 di durata totale del contratto ed una estensione di garanzia “Extra Time” di due anni o fino ad 80.000 km.

Volkswagen Polo 6: nuove immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +11