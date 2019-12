Audi RS: debutta l’Anniversary Package per celebrare 25 anni di sportività

Il nuovo pacchetto speciale rende ancora più esclusivi i potentissimi modelli della famiglia Audi RS.

Il 2019 è stato senza ombra di dubbio un anno decisamente importante per i modelli Audi RS, ovvero le vetture ad altissime prestazioni che si pongono al vertice della gamma di ogni modello della Casa dei Quattro anelli. Sono infatti numerosi le varsioni sportive inedite lanciate negli ultimi 12 mesi che possono vantare queste due lettere e di conseguenza portare in dote prestazioni degne di una supercar di razza, come ad esempio le nuovissime RS Q3 Sportback e RS Q8.

La storia dei modelli RS ha origine esattamente 25 anni fa, ovvero nel 1994, anno di debutto dell’iconica Audi RS2 Avant, capace di scrivere la storia delle station wagon con prestazioni sportive, grazie anche alla collaborazione con la Porsche che ha offerto un apporto insostituibile allo sviluppo in chiave sportiva della vettura. Ora, per celebrare degnamente questo quarto di secolo raggiunto dalla gamma RS, Audi ha deciso di lanciare sul mercato lo speciale pacchetto battezzato con l’evocativo nome di “Anniversary package 25 years of RS”.

Il nuovo pacchetto celebrativo di accessori e componenti speciali sarà disponibile sui modelli: TT RS Coupé, RS4 Avant, RS5 Coupe, RS5 Sportback, RS6 Avant e RS7 Sportback. Questo speciale kit trae ispirazione dalla già citata RS2 Avant del 1994, infatti i modelli equipaggiati con l’Anniversary Package sfoggiano l’esclusiva livrea esterna Nogaro Blue.

In alternativa è possibile richiedere una colorazione differenti, infatti risultano disponibili anche le livree Glacier White, Nardo Grey e Mythos Black. Sempre all’esterno è possibile apprezzare i dettagli in alluminio opaco abbinate a superfici in nero lucido, il tutto impreziosito dal logo luminoso “RS 25” che viene proiettato sulla strada quando si aprono le portiere. Il medesimo logo viene impresso sia all’esterno della vettura che su molti dettagli dell’abitacolo, a partire dai sedili e fino ad arrivare ai pannelli porta. All’interno spiccano i rivestimenti in Alcantara, personalizzati sempre di colore blu, il medesimo colore viene utilizzato per i profili degli speciali tappetini e per l’inserto alle ore 12 del volante sportivo.

Per i modelli TT RS, RS4, RS5 Coupé, Cabrio e Sportback, i sedili ad alto contenimento risultano rivestiti in preziosa pelle Nappa con inserti centrali in Alcantara, mentre quelli delle versioni RS6 Avant e RS7 Sportback sono rivestiti in pelle Valcona traforata e rifinita in una tonalità di blu. Completano l’effetto scenico i loghi “25” sui pannelli delle porte, sui sedili e sui tappetini.

Il pacchetto “RS 25 Years Anniversary” viene commercializzato sui mercati europei ad un prezzo di 9.350 euro per la TT RS Coupé, 10.900 euro per la RS4 Avant, RS5 Coupé, RS5 Sportback e 14.500 euro se si opta per la RS6 Avant o la RS7 Sportback.

