La Toyota GR Yaris del 2025 rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama delle hot hatch, mantenendo fede alle sue origini sportive e introducendo miglioramenti tecnici e aerodinamici che ne rafforzano l’identità. Questo aggiornamento, a cinque anni dal debutto e a un anno dal precedente restyling, conferma la volontà del marchio giapponese di innovare senza perdere di vista la tradizione.

Il cuore della GR Yaris è un motore turbo da 1.6 litri, che beneficia di un sistema di raffreddamento migliorato per garantire prestazioni ottimali anche nelle condizioni più estreme. Questo aggiornamento si accompagna a un body kit GR Yaris completamente ridisegnato, che unisce estetica e funzionalità. Il cofano in alluminio, ispirato alla versione limitata GRMN, integra un condotto centrale che ottimizza il flusso d’aria verso il propulsore, sottolineando l’attenzione di Toyota per i dettagli tecnici.

Dal punto di vista aerodinamico, la GR Yaris introduce soluzioni innovative come condotti dietro le ruote anteriori per una maggiore stabilità nelle curve veloci e aperture sul paraurti posteriore per ridurre il coefficiente di resistenza. Lo spoiler anteriore regolabile e il sottoscocca ridisegnato, derivati dall’esperienza nelle competizioni della Super Taikyu Series, completano un pacchetto che migliora sia le prestazioni che l’efficienza aerodinamica.

Migliorata sotto tanti aspetti

Le GR Yaris prestazioni non si limitano all’aerodinamica: la trasmissione automatica a otto rapporti, introdotta lo scorso anno, è stata ulteriormente perfezionata per cambi marcia più rapidi, specialmente in modalità Sport. Inoltre, gli interventi su ammortizzatori, sterzo elettrico e bulloni maggiorati aumentano la rigidità strutturale, migliorando la dinamica di guida. Per le versioni automatiche, è stato aggiunto un poggiapiedi più ampio, un dettaglio che enfatizza il comfort senza compromettere l’aspetto sportivo.

Toyota non ha trascurato la sicurezza, rendendo il sistema Toyota Safety Sense di serie su tutte le versioni, inclusa quella base. Un’altra novità è il freno di stazionamento verticale, ora disponibile su tutta la gamma, che migliora la praticità d’uso. Questi aggiornamenti testimoniano l’impegno del marchio nel bilanciare prestazioni elevate con tecnologia avanzata e sicurezza all’avanguardia.

I prezzi di Toyota GR Yaris 2025

Per quanto riguarda i prezzi, in Giappone la gamma parte da 3.560.000 yen (circa 24.700 dollari) per la versione entry-level con cambio manuale, fino a 5.330.000 yen (circa 37.000 dollari) per la versione top di gamma automatica. Resta da verificare se queste novità saranno integralmente disponibili anche nei mercati internazionali, ma l’attenzione di Toyota per le esigenze globali lascia ben sperare.

Con questi aggiornamenti 2025, la Toyota GR Yaris si conferma una delle hot hatch più desiderabili sul mercato, unendo tradizione e innovazione in un equilibrio perfetto. Che si tratti di prestazioni, sicurezza o design, questa vettura rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di guida sportiva.