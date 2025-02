Tesla ha finalmente annunciato un aggiornamento per i suoi modelli di punta, la Model S e la Model X, previsto entro la fine del 2025. La notizia, rivelata da Lars Moravy, Vicepresidente di Vehicle Engineering, durante il podcast “Ride the Lightning”, segna un passo cruciale per il colosso americano dei veicoli elettrici.

Il contesto non è dei più favorevoli: le vendite di queste due ammiraglie sono crollate rispetto alle aspettative iniziali. Dal target di 100.000 unità annuali stabilito al lancio nel 2021, si è passati a circa 50.000 unità nel 2023. Questo calo è attribuibile alla crescente concorrenza di marchi emergenti come Lucid e Rivian, oltre ai brand premium tedeschi, e al successo delle più economiche Model 3 e Model Y.

Sebbene i dettagli tecnici dell’aggiornamento Tesla non siano stati ancora divulgati, si prevede che includerà innovazioni già viste nei modelli più recenti. Tra queste, un’attenzione particolare sarà data all’efficienza energetica e, secondo indiscrezioni, potrebbe tornare il tradizionale segnalatore di direzione a leva, un dettaglio che ha già fatto il suo ritorno su altri modelli della gamma.

La decisione di Tesla di anticipare l’annuncio rappresenta una strategia inusuale per l’azienda, nota per il suo riserbo sui nuovi sviluppi. Tuttavia, potrebbe essere una mossa necessaria per contrastare il calo delle vendite, pur correndo il rischio del cosiddetto “Osborne effect“, fenomeno in cui i consumatori posticipano gli acquisti in attesa del nuovo modello.

Gli analisti del settore si interrogano sull’impatto che queste modifiche avranno sul mercato. Con competitor sempre più competitivi, Tesla mira a rafforzare la propria leadership nell’innovazione tecnologica, nel software e nella connettività, pilastri fondamentali del suo successo. La community di appassionati attende con trepidazione ulteriori dettagli, sperando che questo restyling possa riportare le storiche Model S e Model X al centro del segmento premium elettrico.