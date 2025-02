Ben 27% in meno rispetto al trimestre precedente, 7% di calo anno su anno, e solo 359.000 veicoli consegnati. I numeri parlano chiaro: Tesla sta attraversando una delle crisi più significative della sua storia recente. Le previsioni per il primo trimestre 2025 non sono incoraggianti per il gigante del mercato auto elettriche.

La situazione è particolarmente grave in Europa, dove le vendite hanno subito un crollo del 50% rispetto al trimestre precedente. Anche il mercato cinese, cruciale per Tesla, mostra segni di rallentamento, mentre negli Stati Uniti l’incertezza domina il panorama.

Al centro delle difficoltà si trova il Model Y, il fiore all’occhiello dell’azienda. La transizione produttiva di questo modello sta creando ostacoli inattesi, influenzando negativamente la catena di distribuzione e i tempi di consegna. A differenza delle riorganizzazioni precedenti, questa sembra avere un impatto più profondo e duraturo.

Un ulteriore fattore di pressione è rappresentato dalle posizioni controverse del CEO Elon Musk, che stanno alienando una parte della clientela europea. Questo clima di tensione si riflette non solo nelle vendite, ma anche in episodi di vandalismo contro i veicoli del marchio. A Wall Street, il titolo Tesla ha perso oltre 100 dollari dai massimi di dicembre 2024.

Il futuro dell’azienda dipende ora dalla capacità di affrontare efficacemente queste sfide. Tra le priorità figurano la gestione delle transizioni produttive e il mantenimento della leadership in un mercato sempre più competitivo. Nonostante Tesla mantenga una posizione dominante nel settore delle auto elettriche, la trasparenza nella comunicazione con i clienti e una gestione operativa più efficiente saranno determinanti per riconquistare la fiducia del mercato e tornare ai livelli di crescita del passato.