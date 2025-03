Un recente test comparativo ha sollevato dubbi significativi sulla sicurezza del sistema Tesla Autopilot, evidenziando i limiti dell’approccio esclusivamente vision-only adottato dall’azienda. L’esperimento, condotto dall’ingegnere e YouTuber Mark Rober, ha messo a confronto una Tesla Model Y con l’ultima versione di Autopilot e un veicolo dotato di tecnologia LIDAR, in grado di mappare l’ambiente circostante con impulsi laser.

Prestazioni a confronto: telecamere vs LIDAR

In condizioni di visibilità ottimale, il sistema vision-only della Tesla ha dimostrato buone capacità, rilevando correttamente un manichino a forma di bambino, sia fermo che in movimento, anche in presenza di luci abbaglianti. Tuttavia, le prestazioni si sono drasticamente ridotte in situazioni di maltempo, come nebbia densa e pioggia intensa, dove il sistema LIDAR ha mantenuto un funzionamento affidabile, sottolineando l’importanza di un approccio multi-sensore per garantire la sicurezza.

Il test del muro dipinto

Uno degli esperimenti più significativi, soprannominato “Willy il Coyote”, ha rivelato una vulnerabilità critica del sistema Tesla. Un muro dipinto, progettato per simulare la continuazione della strada, è stato interpretato dalla Tesla come un percorso reale, portando il veicolo a schiantarsi contro la barriera. Al contrario, il veicolo dotato di tecnologia LIDAR ha identificato correttamente l’ostacolo, arrestando il movimento.

La filosofia tecnologica di Tesla

Elon Musk ha sempre sostenuto che le telecamere, opportunamente perfezionate, possano bastare per raggiungere la guida autonoma completa. Nonostante i vantaggi teorici di un radar ad alta risoluzione siano stati riconosciuti, Tesla ha scelto di rimuovere i radar dai propri veicoli, continuando a escludere l’adozione del LIDAR, una tecnologia considerata da molti già matura e in continua evoluzione.

Alla luce di questi risultati, il raggiungimento della guida autonoma di livello 5 da parte di Tesla appare ancora lontano. L’integrazione di sensori aggiuntivi, come radar e tecnologia LIDAR, potrebbe migliorare significativamente l’affidabilità del sistema. Tuttavia, l’approccio esclusivamente visivo limita le possibilità dell’azienda di competere con le soluzioni multi-sensore adottate dalla concorrenza. Il dibattito tra i sostenitori dell’approccio “vision-only” e i fautori dei sistemi multi-sensore resta aperto, mentre il settore continua a investire per rendere la guida autonoma una realtà sicura e accessibile.