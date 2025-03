Tesla Model Y inarrestabile: boom di 200.000 preordini dal lancio

La nuova versione del Tesla Model Y sta riscrivendo le regole del mercato cinese, con oltre 200.000 preordini accumulati dal lancio ufficiale il 10 gennaio 2025. Un successo travolgente che conferma il dominio del colosso americano nel segmento delle auto elettriche.

Il debutto della Tesla Model Y ha registrato un’accoglienza calorosa, con ben 50.000 ordini raccolti solo nel primo giorno. Nonostante un calo generale delle vendite del 49% a febbraio, Tesla ha mantenuto una posizione di rilievo, consegnando quasi 94.000 veicoli nei primi due mesi dell’anno.

Il SUV elettrico, rinnovato nel design e nella tecnologia, è disponibile in due configurazioni: una versione entry-level a trazione posteriore, proposta a 263.500 yuan (36.400 dollari), e una variante a lunga autonomia con trazione integrale al prezzo di 303.500 yuan (41.900 dollari). L’iniziativa “Launch Series“, che offriva una garanzia estesa, ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo fino alla sua conclusione il 28 febbraio.

Tesla Model Y, non si fermano gli aggiornamenti

Sul fronte tecnologico, a fine febbraio è stato rilasciato un aggiornamento software significativo che ha introdotto avanzate funzionalità di guida assistita. Tuttavia, il pacchetto FSD Tesla (Full Self-Driving), disponibile al costo di 64.000 yuan, viene raccomandato con cautela dai rappresentanti locali, a causa delle restrizioni sui dati stradali stranieri in Cina. In risposta a un mercato competitivo, dove marchi come Xpeng, Huawei e BYD includono sistemi di assistenza alla guida nel prezzo base, Tesla sta considerando un modello in abbonamento per rendere più accessibile questa tecnologia innovativa.

Guardando al futuro, Tesla si prepara al lancio del Cybertruck Cina entro la fine dell’anno. Nonostante la popolarità limitata dei pickup nel mercato cinese, l’azienda punta a conquistare i giovani consumatori grazie al design audace e distintivo del veicolo, consolidando ulteriormente la sua presenza nel mercato asiatico.