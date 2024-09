Nissan celebra con orgoglio il 40° anniversario di NISMO, il marchio che incarna la passione del brand giapponese per l’innovazione e le prestazioni nel motorsport. Fondata il 17 settembre 1984 come divisione interna di Nissan, NISMO (Nissan Motorsport International Co. Limited) si è evoluta nel tempo diventando un punto di riferimento globale per auto sportive sia su strada che in pista.

Con il suo quartier generale iniziale situato a Omori, Tokyo, NISMO ha saputo distinguersi nel mondo delle competizioni, dando vita a veicoli iconici e contribuendo a successi sportivi memorabili. Lo slogan “Dalla pista alla strada” sintetizza perfettamente la filosofia che ha guidato NISMO: trasferire le avanzate tecnologie sviluppate nelle competizioni motoristiche ai veicoli destinati ai comuni automobilisti, garantendo prestazioni straordinarie e un’esperienza di guida unica.

Per celebrare questo traguardo, Nissan ha organizzato una mostra speciale nella sua Global Headquarters Gallery a Yokohama. Fino al 15 ottobre 2024, i visitatori potranno ammirare alcuni dei modelli più iconici di NISMO, come la rara NISMO 270R, la leggendaria NISMO 400R e la Nissan R390 GT1, che conquistò il terzo posto alla 24 Ore di Le Mans nel 1998. Saranno esposti anche modelli da corsa storici, come la Nissan R91CP, vincitrice della 24 Ore di Daytona, e la Skyline GT-R Group A, simbolo del Japan Touring Car Championship.

Accanto a questi miti del passato, Nissan presenterà anche i modelli più recenti della gamma NISMO, tra cui la Ariya NISMO, prima vettura completamente elettrica del marchio, insieme alla Aura NISMO e alla Fairlady Z NISMO. La Ariya NISMO rappresenta un vero punto di svolta per il brand, unendo l’eccellenza tecnologica della Ariya e-4ORCE con il design e le prestazioni tipiche di NISMO.

Il presidente di NISMO, Takao Katagiri, ha espresso gratitudine verso i fan del brand, sottolineando come l’obiettivo futuro sia quello di continuare a offrire emozioni in pista e di trasformare le competenze acquisite nelle corse in vetture stradali sempre più performanti. A completamento delle celebrazioni, Nissan ha in programma il NISMO Festival 2024, che si terrà il 1° dicembre presso il Fuji International Speedway, in onore del 40° anniversario del marchio.