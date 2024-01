Nissan Ariya Nismo: svelato il SUV elettrico da 435 CV

Derivato dal ben noto Ariya e-4ORCE, la nuova Nissan Ariya Nismo si presenta in due varianti: la B6 con una potenza di 367 CV e la B9 con 435 CV

Nelle scorse ore è stata svelata la nuova Nissan Ariya Nismo. Questa versione che è stata presentata durante il Motor Show di Tokyo 2024 aggiunge un tocco di dinamismo alla gamma del SUV elettrico della casa giapponese. Attualmente, il lancio è stato confermato solo per il mercato giapponese, con disponibilità prevista questa primavera. Tuttavia, rimane incerto se il modello sarà introdotto in altre regioni, come l’Europa.

Al Motor Show di Tokyo svelata la nuova Nissan Ariya Nismo

Derivato dal ben noto Ariya e-4ORCE, la nuova Nissan Ariya Nismo si presenta in due varianti: la B6, con una potenza di 367 CV (270 kW) e una batteria da 66 kWh, e la B9, con 435 CV (320 kW) e una batteria da 91 kWh. Nonostante la sua impostazione sportiva, l’auto non è leggera, con la B6 e-4ORCE che pesa 2.080 kg e la B9 e-4ORCE che raggiunge i 2.220 kg.

Da un punto di vista estetico, le modifiche principali riguardano il paraurti, che presenta una striscia rossa che si estende fino alle minigonne. Sul retro, è presente uno spoiler di dimensioni maggiori. Il pacchetto estetico è completato da ruote da 20 pollici, progettate per offrire un elevato livello di rigidità al fine di migliorare la stabilità e le capacità di sterzata, conferendo all’auto un aspetto decisamente aggressivo. Anche l’abitacolo non è immune dalla nuova personalità dell’auto, con l’introduzione di sedili Nismo caratterizzati da cuciture rosse, oltre a dettagli dello stesso colore presenti sul cruscotto, sulla console centrale e sui pannelli delle porte.

Sebbene le specifiche prestazionali, come accelerazione, velocità massima e autonomia, siano ancora sconosciute, è stato confermato che la Nissan Ariya Nismo avrà una messa a punto specifica del telaio. Nissan ha dichiarato di aver ottimizzato le prestazioni aerodinamiche, utilizzando tecnologie provenienti dal mondo delle corse.

Questo modello offrirà un’esclusiva modalità di guida Nismo progettata per massimizzare la risposta della meccanica. Inoltre, sarà disponibile come optional un sistema audio ispirato alla Formula E, una caratteristica sempre più comune tra le auto elettriche sportive, mirata a enfatizzare la personalità distintiva del veicolo.