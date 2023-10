Nissan Ariya: annunciato il nuovo listino italiano

In un panorama automobilistico sempre più orientato verso l’elettrico, il Nissan Ariya emerge come una proposta all’avanguardia, testimonianza tangibile dell’impegno del brand giapponese nel mercato italiano delle auto elettriche.

La casa automobilistica nipponica ha recentemente rivisto il listino dell’Ariya. Con prezzi che ora partono da 42.600 €, il crossover coupé completamente elettrico si posiziona come una scelta competitiva per gli automobilisti italiani alla ricerca di un EV.

Ancora più interessante, grazie al mix di incentivi governativi e al contributo Nissan, i potenziali acquirenti possono portare a casa la versione entry-level del modello a 34.900 €. Diverse sono le varianti dell’Ariya proposte dal costruttore nipponico per il mercato italiano:

Engage : l’opzione base, ma ricca di tecnologia.

: l’opzione base, ma ricca di tecnologia. Advance : per coloro che cercano la trazione integrale e-4ORCE e il sistema di assistenza ProPILOT .

: per coloro che cercano la e il . Evolve : ideale per chi ambisce a stile, comfort e prestazioni di alto livello.

: ideale per chi ambisce a stile, comfort e prestazioni di alto livello. Evolve+: la scelta per gli appassionati di guida, con ben 394 CV (290 kW) di potenza e 600 Nm di coppia massima.

Tanti vantaggi inclusi nel prezzo

All’acquisto, il marchio giapponese offre anche un pacchetto “senza pensieri” per la ricarica domestica. Questo include la wallbox Pulsar Plus e l’installazione da personale certificato. E non è tutto: con il Bonus Colonnine Domestiche, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), gli italiani possono ottenere un rimborso che copre l’80% del costo del pacchetto, riducendo così il costo da 1800 € a 1440 €.

Sul fronte della ricarica pubblica, l’app Nissan Charge gratuita facilita la ricerca e l’accesso alle stazioni sul territorio nazionale. Una chicca non da poco: chi decide di acquistare il Nissan Ariya entro il 31 marzo 2024 godrà di ricariche gratuite per un anno, equivalenti a 10.000 km di percorrenza e un risparmio di circa 1000 €. Questa offerta si estende anche ad altri modelli, come la Leaf e il Townstar EV.

Infine, come ciliegina sulla torta, l’acquisto dell’Ariya consente di ricevere un voucher mensile di 160 kWh per le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzabile attraverso l’app Enel X Way, offrendo anche la possibilità di prenotare e monitorare la ricarica direttamente dallo smartphone.