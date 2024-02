Debutta la nuova BMW Serie 5 Touring

La famiglia della BMW Serie 5 si amplia con l’introduzione della nuova BMW Serie 5 Touring. Seguendo le orme della berlina ridisegnata, questa versione punta a essere un’alternativa accattivante ai crossover. Con il lancio previsto per il prossimo mese di maggio, il modello station wagon non si discosta molto dalla sua controparte berlina, optando per linee affilate e superfici cesellate anziché curve morbide. Tra le caratteristiche evidenti troviamo una griglia pronunciata, che sarà disponibile con l’opzione di illuminazione di contorno BMW Iconic Glow.

Ecco tutte le novità della nuova BMW Serie 5 Touring appena svelata

Guardando più indietro, si nota una marcata linea di spalla e un tetto leggermente inclinato. Questi elementi si fondono con una parte posteriore relativamente semplice, caratterizzata da un finestrino angolare e luci posteriori sottili. Di serie, la nuova BMW Serie 5 Touring offre cerchi da 18 e 19 pollici, mentre come optional saranno disponibili cerchi da 21 pollici. Inoltre, i clienti potranno optare per i pacchetti M Sport, M Sport Pro e M Carbon Exterior.

All’interno, la nuova BMW Serie 5 Touring presenta un ambiente familiare con un display curvo che comprende un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment da 14,9 pollici. Quest’ultimo è basato sul sistema operativo BMW 8.5, il che significa che supporta lo streaming video e i giochi AirConsole. Inoltre, i clienti troveranno la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

La nuova BMW Serie 5 Touring offrirà un assortimento di opzioni tra cui un tetto panoramico in vetro e la pelle Merino BMW Individual. Sarà inoltre possibile optare per un sistema audio premium Bowers & Wilkins con 18 altoparlanti e una BMW Interaction Bar. La novità più attesa sarà la i5 elettrica, dotata di un pacco batterie da 81,2 kWh. La i5 eDrive40 Touring sarà alimentata da un motore posteriore in grado di erogare 340 CV e 430 Nm di coppia. Per quanto concerne le versioni con motore termico, come per la berlina, sono previste alcune opzioni ibride leggere. Tra queste, troviamo un turbodiesel a quattro cilindri da 2.000 cc, che eroga 197 CV e 400 Nm di coppia, abbinato a una trasmissione a 8 velocità. Questo motore potrà essere associato a un sistema di trazione integrale opzionale.