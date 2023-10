BMW Serie 5 Touring: l’anno prossimo debutterà la nuova generazione [TEASER]

BMW si appresta a presentare una novità molto importante: la nuova BMW Serie 5 Touring farà la sua comparsa mondiale in primavera 2024. Concepita per gli esigenti mercati europei, giapponesi e taiwanesi, la nuova station wagon rappresenta una fusione senza precedenti di eleganza sportiva e funzionalità moderna, garantendo, allo stesso tempo, un’esperienza di guida a emissioni locali pari a zero.

Diversificando la sua proposta, il produttore tedesco ha deciso di equipaggiare la nuova Serie 5 Touring con una varietà di propulsori, da motori a combustione altamente efficienti con tecnologia mild hybrid a 48V, ai sistemi ibridi plug-in, arrivando – per la prima volta – alla versione completamente elettrica.

Sabato partiranno le prime consegne della nuova berlina

Allo stesso tempo, il 21 ottobre 2023 sarà una data da segnare sul calendario per i fan del marchio tedesco. In Germania, infatti, i primi fortunati riceveranno la nuova BMW Serie 5 in versione berlina. Parallelamente, altre nazioni europee avvieranno il lancio sul mercato. Non sarà necessario attendere molto per gli Stati Uniti, poiché il 28 ottobre vedrà l’arrivo della nuova Serie 5. Altre regioni globali si allineeranno il 25 novembre.

Nell’ottica dell’innovazione, l’ottava generazione della Serie 5 si presenta anche con una variante full electric: la BMW i5. Le prenotazioni, già iniziate, evidenziano un’entusiasmante domanda per questa versione, sottolineando l’intenzione di Bimmer di spingere ulteriormente verso la mobilità elettrica.

Inizialmente, gli acquirenti potranno optare tra due modelli: la eDrive40, capace di erogare fino a 340 CV e con un’autonomia tra i 498 e i 582 km, e la potente M60 xDrive, che spinge fino a 601 CV. Ma la BMW Serie 5 2024 non brilla solo per la sua motorizzazione.

L’accento posto sul carattere progressista si traduce anche in servizi digitali all’avanguardia, come l’in-car gaming, lo streaming audio e video e sistemi di assistenza alla guida di alta qualità. Il fiore all’occhiello è l’Highway Assistant, che ora permette (almeno in Germania) di staccare le mani dal volante fino a 130 km/h, mantenendo però sempre un controllo attento della situazione stradale.

Questa esperienza di guida semi-autonoma è arricchita dall’Automatic Lane Change, una funzione unica che consente il cambio di corsia automatico con un semplice sguardo allo specchietto retrovisore esterno.