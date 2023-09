Nuova BMW Serie 5: arrivano le nuove versioni ibride plug-in 530e e 550e [FOTO]

La nuova BMW Serie 5 sta per imporsi come il punto di riferimento nel panorama delle auto elettrificate. Il marchio bavarese ha appena lanciato sul mercato la i5 completamente elettrica e le varianti con motore a combustione interna con tecnologia mild hybrid a 48V.

Ma la vera novità è che, già da novembre 2023, saranno disponibili due nuove versioni ibride plug-in: la BMW 530e e la BMW 550e xDrive. E si, possono essere già ordinate.

Si parte da 65.300 euro

Con prezzi di listino di 65.300 euro per la nuova 530e e 77.300 euro per la nuova 550e xDrive, BMW dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. L’ottava generazione della Serie 5 vanta un’efficienza mai vista prima d’ora, abbinata a una risposta del propulsore estremamente pronta e a una notevole autonomia in modalità 100% elettrica.

La nuova BMW 530e combina l’ultima tecnologia eDrive con un quattro cilindri a benzina mentre la nuova BMW 550e xDrive integra un sei cilindri in linea a benzina della più recente generazione Efficient Dynamics.

Entrambi i modelli possiedono un’unità elettrica integrata che contribuisce, rispettivamente, con 184 CV e 197 CV alla potenza massima del sistema.

La nuova 550e xDrive non è solo potente, ma anche veloce: raggiunge i 100 km/h in soli 4,3 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. In modalità EV, può raggiungere i 140 km/h.

La 530e, dal canto suo, offre una velocità massima di 230 km/h e tocca i 100 km/h in 6,3 secondi, con la stessa velocità massima in modalità full electric.

Fino a 103 km di autonomia in modalità 100% elettrica

Entrando più nello specifico, la casa automobilistica bavarese ha brevettato una nuova innovazione per potenziare l’efficienza del motore elettrico. L’autonomia 100% elettrica ora raggiunge gli 83-90 km per la 550e xDrive e 93-103 km per la 530e, secondo il ciclo WLTP.

Ma BMW non si ferma qui. La batteria ad alta tensione, posizionata in modo strategico nel sottoscocca, non solo abbassa il baricentro della berlina ma garantisce anche un vano bagagli identico a quello delle varianti con motore 100% endotermico, con una capacità totale di 520 litri. E per quanto riguarda la ricarica? Con una potenza di carica massima di 7,4 kW, la batteria raggiunge il 100% in 3 ore e 15 minuti.

Le dotazioni di serie delle nuove BMW 530e e 550e xDrive sono molto interessanti. Oltre ai cerchi in lega leggera da 19”, abbiamo il sistema BMW IconicSounds Electric, sviluppato in collaborazione con il celebre compositore Hans Zimmer. La 550e xDrive, poi, è dotata di serie dell’Adaptive Chassis Professional, che include sospensioni abbassate e ammortizzatori controllabili elettronicamente.