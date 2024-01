Nuova Alfa Romeo Giulietta: il suo possibile ritorno fa sognare i fan del Biscione [RENDER]

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere una delle sorprese in serbo da parte del Biscione per il futuro se le cose andranno in una certa maniera

Nuova Alfa Romeo Giulietta è una di quelle auto di cui spesso ci si interroga circa un possibile ritorno. Al momento questo non è uno dei modelli già ufficialmente confermati dalla casa automobilistica del Biscione. Per il momento di certo c’è il debutto il 10 aprile prossimo di Alfa Romeo Milano e poi nei prossimi anni di nuove generazioni di Giulia e Stelvio e di una nuova ammiraglia che stupirà per il suo design.

Nuova Alfa Romeo Giulietta però potrebbe essere una delle possibili sorprese in serbo da parte dello storico marchio milanese se le cose dovessero andare in una certa maniera nei prossimi anni per la casa del Biscione. Questo modello potrebbe tornare per affiancare Tonale nel segmento C del mercato fornendo un’alternativa a chi cerca una vettura di medie dimensioni ma non ama i SUV.

Nei mesi scorsi è stato lo stesso CEO di Alfa Romeo Imparato ad accennare al possibile ritorno di Giulietta che però rappresenterebbe una sorta di eccezione rispetto al resto della gamma di Alfa Romeo venendo venduta solo in Europa. Infatti tutte le altre auto del Biscione saranno auto globali mentre ormai le berline compatte hanno mercato solo in Europa.

Occorre anche dire che l’erede di Giulietta potrebbe anche avere un nome diverso. Lo stesso Imparato in passato ha parlato di una nuova Alfetta che sarebbe tornata come berlina sportiva di segmento C. Evidentemente una esclude l’altra. Qui vi mostriamo un render che ipotizza il design di questo ipotetico futuro modello.