Trapelate le prime immagini della nuova Jeep Wagoneer S

Jeep Wagoneer S che la scorsa settimana era stata anticipata dal primo video teaser è stata svelata del tutto con le prime due immagini senza veli pubblicate dalla stessa Jeep sui social in Nord America. Molto probabilmente si è trattato di un errore, non sappiamo se voluto o meno, infatti le immagini dopo pochi minuti sono state cancellate, ma ormai la frittata era stata fatta con le foto che sono state diffuse sui social da chi si era accorto dello scoop.

Pubblicate forse per errore le prime due immagini della nuova Jeep Wagoneer S

Da queste immagini vediamo che Jeep Wagoneer S nella sua versione di produzione sarà molto simile alla concept mostrata dalla stessa Jeep nel 2022. Ricordiamo che questo SUV elettrico di lusso lungo quasi 5 metri farà il suo debutto nel corso del prossimo autunno in Nord America. In Europa invece il suo arrivo sul mercato è previsto nel corso del prossimo anno. Questa auto sarà prodotta a Toluca in Messico nello stesso stabilimento di Stellantis in cui saranno prodotti anche la nuova Jeep Grand Cherokee e il futuro fuoristrada elettrico Jeep Recon altro modello che dovrebbe essere svelato nel corso del 2024.

Le immagini trapelate raffigurano un SUV elegante con una parte posteriore quasi in stile coupé e uno spoiler esteso. Dispone inoltre di una moderna barra luminosa che attraversa la vista posteriore di tre quarti mai vista prima. Si vedono anche grandi cerchi in lega, un tetto bicolore, un tetto apribile panoramico e maniglie delle porte aerodinamiche previste. Per il resto ricordiamo che Jeep Wagoneer S dovrebbe avere un motore elettrico da 600 cavalli e un’autonomia superiore ai 600 km.