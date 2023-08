Jeep, Novella Varzi: ‘Siamo un punto di riferimento nella transizione energetica in Italia’

Nel mercato italiano di veicoli a basse emissioni (LEV), Jeep ha registrato delle performance davvero interessanti, con un’incidenza che si avvicina all’11% in questo 2023. Secondo i dati di Dataforce, l’avanzamento verso l’elettrificazione del marchio americano ha reso la sua gamma di SUV la più premiata di sempre, con una predominanza che si è mantenuta anche nel mese di luglio.

Il produttore americano deve questo successo ancora una volta alla tecnologia 4xe ibrida plug-in, che è presente su Compass, Renegade, Wrangler e Grand Cherokee, oltre all’ingresso sul mercato della nuova Jeep Avenger, il primo veicolo totalmente elettrico della casa automobilistica americana.

Novella Varzi, Managing Director di Jeep Italia, ha detto: “Concludere anche il mese di luglio con la leadership nel comparto LEV è coerente con un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha portato il brand Jeep a evolvere sino a porsi come riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra che coinvolge il team e la rete dei dealer e a una gamma sempre più completa e sempre più sostenibile. Abbiamo primeggiato nel full year 2021, nel full year 2022 e con continuità nell’anno in corso: Jeep è il brand leader assoluto nel mercato a basse emissioni, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni”.

Renegade, Compass e Avenger hanno dato una spinta importante

Il dominio di Jeep sul mercato italiano è reso ancor più notevole dalla rilevanza di Renegade e Compass, i primi SUV dell’azienda Jeep prodotti in Italia, insieme all’Avenger, che rappresenta il primo modello progettato al di fuori degli Stati Uniti, più precisamente presso il Design Studio di Torino.

In termini di vendite, la Jeep Compass 4xe risulta essere il leader nel segmento C-SUV, considerando sia gli EV che i PHEV. Il Renegade, di suo, si è piazzato come il SUV di segmento B più popolare sul mercato italiano e si conferma primo tra i B-SUV a basse emissioni, considerando sempre full electric + plug-in hybrid. Infine, l’Avenger ha dominato la categoria dei B-SUV 100% elettrici, sia nel mese di luglio che nell’intero anno.