Jeep Recon: il nuovo SUV elettrico potrebbe produrre 608 CV

Nel panorama automobilistico mondiale, una novità è in procinto di scuotere il mercato: la Jeep Recon. Arriverà sul mercato sotto forma di SUV 100% elettrico adatto all’off-road e ad alte prestazioni. Secondo fonti affidabili di Mopar Insiders, il nuovo modello promette una potenza davvero interessante, con motorizzazioni che potrebbero raggiungere i 608 CV (447 kW).

La nuova Recon sarà il primo SUV full electric di Jeep destinato al mercato nordamericano. Previsto per il lancio nella seconda metà del 2024, l’EV sarà costruito nello stabilimento di Toluca (Messico). Inoltre, il modello si inserisce in una gamma Jeep più ampia, che include anche il lussuoso Wagoneer S e la compatta Avenger.

Sarà più piccola della Grand Cherokee

La nuova Jeep Recon si posizionerà, in termini di dimensioni, tra la Grand Cherokee e la Wrangler. Mopar Insiders ha rivelato che la Recon sarà disponibile in tre diversi allestimenti, partendo da quello base Sport fino al più esclusivo Moab, un nome che non veniva utilizzato dal 2018.

La potenza varierà a seconda della variante scelta: l’allestimento Sport offrirà 405 CV (298 kW) mentre quello Moab potrebbe arrivare fino a 608 CV (447 kW). Sebbene la potenza raggiunta dalla Jeep Recon Moab non raggiunga quella dei SUV elettrici più potenti al mondo (come la Tesla Model X Plaid), si colloca comunque in una fascia elevata.

Potrebbe avere un telaio unibody

Una caratteristica tecnica molto interessante è il suo telaio unibody che la Recon dovrebbe adottare, simile a quella della Grand Cherokee. Questa offre vantaggi in termini di maneggevolezza e consente un baricentro più basso, elemento importante per l’installazione delle batterie nei veicoli elettrici.

Nonostante questo approccio innovativo, Mopar Insiders assicura che il nuovo fuoristrada elettrico manterrà le capacità fuoristradistiche tipiche del marchio di Stellantis, conservando la certificazione Trail Rated. Questo include l’equipaggiamento con pneumatici off-road, protezioni sottoscocca e differenziale e-locker da sfruttare in situazioni di bassa trazione.