Nuova Fiat Panda: il 2024 sarà il suo anno, sarà l’auto della svolta per l’elettrico?

Nuova Fiat Panda debutterà nel corso del 2024, che è appena cominciato. Molto probabilmente la presentazione ufficiale potrebbe avvenire giorno 11 luglio, data importantissima per Fiat che festeggia 125 anni. Ovviamente prima di quella data quasi certamente appariranno le prime immagini senza veli del nuovo modello, come del resto avvenuto quest’anno con le nuove Fiat 600 e Fiat Topolino che molti mesi prima del debutto ufficiale del 4 luglio erano note a tutti.

Nuova Fiat Panda renderà le auto elettriche finalmente popolari al grande pubblico?

Nuova Fiat Panda secondo molti sarà l’auto della svolta. Questo non solo per Fiat e il gruppo Stellantis ma per l’intero settore. Sono in molti a credere che questa vettura riuscirà nel miracolo di rendere popolari a tutti le auto elettriche. Infatti sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis. Si dice che il suo prezzo di partenza possa essere addirittura più basso di quello della recente Citroen e-C3 che nella versione elettrica in Italia parte da 23.900 euro. Qualcuno ipotizza addirittura un prezzo inferiore ai 21 mila euro che con gli incentivi porterebbe il prezzo di questa auto a livelli mai visti per una elettrica.

Ovviamente l’attesa per la nuova Fiat Panda è davvero alta. La vettura sarà un’auto globale venendo venduta non solo in Europa dove sarà prodotta a Kragujevac in Serbia ma anche in altri continenti. In Nord Africa sarà prodotta in Marocco a Kenitra mentre in Sud America sarà prodotta in Brasile a Betim. Li però potrebbe cambiare nome e diventare la nuova Fiat Argo o Nuova Fiat Uno.