Fiat Topolino: svelate le cinque one-off per i 100 anni della Disney

In un contesto dove l’arte incontra la tecnologia, Fiat ha deciso di celebrare i 100 anni della Disney e il suo eterno legame con l’iconico Topolino. In questo scenario, si sono svolti i festeggiamenti presso Casa 500, situata al quarto piano della rinomata Pinacoteca Agnelli, dove è stata esposta una collezione di cinque Fiat Topolino one-off, ognuna unica nel suo genere e ispirata a Mickey Mouse. Queste creazioni sono il risultato di un progetto speciale che unisce storia, arte e design automobilistico.

Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO Global di Stellantis, ha espresso il forte legame tra le storie di Disney e del costruttore torinese, sottolineando il comune DNA di autenticità e l’impegno verso la gioia e l’ottimismo. Questa filosofia è palpabile nella nuova Topolino, che mira a promuovere una mobilità elettrica allegra e gioiosa.

Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italy & Turkey e Head of Studio Italy, ha ribadito l’onore di essere parte della creatività italiana e di celebrare questo importante anniversario con una collaborazione unica tra Disney e Fiat.

Ogni esemplare riflette un movimento artistico differente

Per questa occasione, è stata creata una mostra speciale presso la rampa Nord del Lingotto, dove i visitatori possono ammirare le cinque unità particolari del quadriciclo leggero 100% elettrico. Il progetto ha coinvolto due team di designer che hanno trasformato Mickey Mouse in una musa per le loro creazioni. Le Fiat Topolino one-off sono state progettate per riflettere un diverso movimento artistico, dallo storico al moderno, passando per lo street e l’abstract.

Il design di ogni veicolo racconta una storia diversa: dalla rivoluzionaria “Steamboat Willie” alla modernità dell’arte contemporanea, dal fascino urbano dei graffiti alla sofisticatezza dell’abstract. Queste creazioni enfatizzano l’eredità culturale e l’innovazione di entrambi i brand.

Le cinque Topolino non sono solo mezzi di trasporto, ma veri e propri simboli dell’unione di due mondi: l’automotive e l’animazione. Questi EV sono un tributo all’eredità di Disney e un simbolo dell’innovazione e della creatività che caratterizzano il produttore torinese. Con questa iniziativa, Fiat non solo celebra un importante anniversario, ma sottolinea il proprio impegno verso un futuro più sostenibile e gioioso, guidato dalla visione e dall’ispirazione di Topolino.