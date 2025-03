Un viaggio nel futuro dell’automobile firmato Audi: le sospensioni pneumatiche rappresentano oggi una pietra miliare nell’evoluzione tecnologica del marchio tedesco. Originariamente concepite per i mezzi pesanti, queste soluzioni innovative sono state perfezionate per adattarsi a una vasta gamma di veicoli, dai SUV alle sportive di lusso.

Tecnologia di grido

La transizione verso un sistema di sospensioni intelligenti è culminata con l’introduzione dell’adaptive air suspension, che combina ammortizzatori avanzati con molle ad aria per un comfort e una versatilità senza precedenti. Un esempio eclatante è la nuova Audi Q5, capace di regolare l’altezza da terra fino a 60 mm: abbassandosi di 15 mm in modalità dynamic per una maggiore stabilità, o sollevandosi di 45 mm in modalità offroad per affrontare i terreni più impegnativi.

Il massimo dell’innovazione si trova nell’Audi S8, l’ammiraglia dotata di sospensioni pneumatiche predittive che sfruttano l’intelligenza artificiale. Grazie a una telecamera frontale che analizza continuamente il manto stradale, il sistema è in grado di anticipare le regolazioni necessarie per gestire buche e dossi, offrendo un comfort senza pari. Ma non è solo una questione di comodità: integrate con il sistema pre sense 360°, queste sospensioni possono sollevare la carrozzeria di 80 mm in caso di imminente impatto laterale, riducendo significativamente i danni e proteggendo i passeggeri.

Sulle vetture di fascia più alta

Questa tecnologia all’avanguardia è disponibile su numerosi modelli della gamma Audi, dai SUV come Q6 e-tron alle sportive come RS 6 Avant e RS Q8. Ancora una volta, Audi dimostra come sia possibile coniugare prestazioni eccezionali e comfort superiore, rispondendo alle esigenze di chi cerca il meglio sia su strada che in fuoristrada.