Un’automobile che sembra provenire da un’altra epoca, ma con uno spirito moderno e un’anima profondamente giapponese: ecco come Mitsuoka celebra il suo 60° anniversario con il ritorno della Mitsuoka M55. Questo modello esclusivo combina nostalgia e innovazione, portando sulle strade un design audace e dettagli curati, ispirati agli anni ’70.

Dopo il clamoroso successo della Zero Edition, andata esaurita in soli 10 giorni, la casa giapponese lancia la “1st Edition“. Basata sulla piattaforma della Honda Civic, questa versione offre un’ampia possibilità di personalizzazione: 10 colorazioni, tre allestimenti e motorizzazioni sia a benzina che ibride. Per i puristi della guida, è disponibile anche un cambio manuale a sei marce, oltre al comodo automatico CVT.

Il design della M55 è un omaggio al passato, con linee che richiamano la quarta generazione della Skyline C110 e dettagli che strizzano l’occhio alla Dodge Challenger anni ’70. Tuttavia, non mancano influenze italiane, con alcuni elementi che ricordano le classiche Lancia. La silhouette della Civic rimane visibile, specialmente osservando il profilo laterale, mentre le persiane posteriori aggiungono un tocco di stile retrò inconfondibile.

Per evitare problemi di copyright, i designer hanno lavorato con attenzione su ogni dettaglio, inclusa la griglia frontale. La denominazione M55 non è casuale: celebra il 55° anniversario dell’azienda, sottolineando l’importanza strategica di questo modello nel panorama automobilistico.

La produzione della “1st Edition” sarà limitata a 250 unità, con un prezzo che varia dai 7.568.000 yen (circa 50.000 dollari) agli 8.427.100 yen (circa 56.000 dollari). Le prenotazioni sono già aperte, ma le consegne inizieranno nel 2026. La base tecnica è la Civic hatchback a cinque porte, una scelta obbligata dato che la versione coupé non è più in produzione.

Guardando al futuro, Mitsuoka potrebbe trarre ispirazione dal ritorno della Honda Prelude, reinventandola in chiave sportiva. La M55 non è solo un’automobile, ma una vera opera d’arte su ruote, che celebra la tradizione e l’audacia creativa del design giapponese, fondendo il fascino vintage con tecnologie all’avanguardia.