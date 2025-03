Countdown al prestigioso premio Car of the Year: la sfida per il titolo del 2026 è ufficialmente iniziata, portando con sé un fermento di aspettative e innovazioni nel panorama automobilistico europeo. Mentre la recente vincitrice, la Renault 5 Alpine A290, celebra il successo del 2025, l’attenzione si sposta ora sui nuovi modelli in gara.

Lista preliminare

La lista preliminare delle auto candidate per il titolo di auto 2026 include nomi di rilievo come Audi A6 e-Tron, BYD Atto 2, Fiat Grande Panda e Lancia Ypsilon. Questa selezione verrà aggiornata nel corso dei mesi per accogliere i modelli lanciati nel 2025, rispettando i criteri rigorosi del concorso: solo vetture di nuova generazione, escludendo restyling e varianti di modelli esistenti. L’obiettivo è premiare autentiche innovazioni nel settore.

Entro ottobre, verranno selezionate sette finaliste che saranno sottoposte a test approfonditi dai giurati del premio. Le valutazioni si concentreranno su prestazioni, design, innovazione auto e sostenibilità ambientale, culminando nell’annuncio del vincitore a gennaio 2026.

Un premio importante

Il premio, istituito nel 1964, rappresenta un riconoscimento unico nel settore, simbolo di eccellenza e capacità di rispondere alle esigenze dei consumatori moderni. L’edizione 2026 si prospetta particolarmente significativa, riflettendo un periodo di transizione verso l’elettrificazione, la guida autonoma e una connettività sempre più avanzata. Le case automobilistiche si preparano con entusiasmo, consapevoli del valore mediatico e commerciale che il premio Car of the Year può offrire alle loro innovazioni.