Porsche ha recentemente stabilito un nuovo primato che sottolinea ancora una volta la sua eccellenza ingegneristica e il suo impegno per il coinvolgimento del guidatore. La protagonista di questa impresa è stata la 911 GT3, che ha conquistato il leggendario circuito del Nürburgring Nordschleife con un tempo di 6:56.294 minuti. Questo risultato non solo migliora di 9,5 secondi il precedente record per auto di serie con cambio manuale, ma è anche 3,633 secondi più veloce rispetto alla versione con cambio PDK.

Le caratteristiche dell’auto

Alla guida di questa straordinaria vettura, equipaggiata con un motore da 510 CV, si trovava Jörg Bergmeister, ambasciatore del marchio Porsche. L’impresa è stata resa possibile grazie anche agli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 R, specificamente omologati per l’uso stradale, nelle dimensioni 255/35 R20 all’anteriore e 315/30 R21 al posteriore. Questi dettagli tecnici hanno garantito una trazione ottimale e una precisione di guida eccezionale, contribuendo al successo sul tracciato soprannominato “Green Hell”.

Un aspetto che merita particolare attenzione è l’adozione del cambio manuale a sei rapporti, che ha rappresentato una scelta vincente per questa configurazione. Secondo Bergmeister, “Con il cambio manuale ho dovuto impegnarmi di più, il che ha reso l’esperienza ancora più appagante”. Questo dimostra come, in un’epoca dominata dalla tecnologia, il fattore umano e il piacere di guida rimangano centrali per Porsche e i suoi appassionati.

Grande soddisfazione

Andreas Preuninger, responsabile della linea GT di Porsche, ha dichiarato che questa performance risponde a una precisa domanda del mercato: “Sempre più clienti della 911 GT3 scelgono il cambio manuale e ci chiedevano quali fossero le sue potenzialità sulla Nordschleife. Ora abbiamo fornito loro una risposta concreta”. Il successo di questa configurazione dimostra come la casa di Stoccarda continui a innovare senza mai perdere di vista la tradizione e le richieste degli appassionati.

Il record della 911 GT3 non è solo una vittoria tecnica, ma rappresenta anche un trionfo culturale per il mondo delle auto sportive. L’interesse per il cambio manuale, considerato da molti come l’ultima frontiera del puro piacere di guida, sta vivendo una rinascita. Porsche ha saputo combinare tecnologia avanzata e coinvolgimento diretto del pilota, offrendo un’esperienza unica che pochi altri marchi possono eguagliare.

Questo risultato rafforza ulteriormente la reputazione di Porsche come leader nel settore delle sportive ad alte prestazioni. Il Nürburgring Nordschleife, banco di prova definitivo per le case automobilistiche premium, si conferma il palcoscenico ideale per dimostrare le capacità di una vettura come la 911 GT3. Con il suo record auto, Porsche ribadisce il suo ruolo di pioniere e innovatore, capace di coniugare tradizione e modernità in modo impeccabile.